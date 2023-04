Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball: Daniel Wernig ist ein Lückenfüller bei Bundesligist Eulen Ludwigshafen. Der Rechtsaußen wurde verpflichtet, weil sich Alexander Falk schwer am Knie verletzt hatte. Doch der 32 Jahre alte Wernig entpuppte sich als ein Ersatz mit Nervenstärke. Die Partie am Donnerstag in Wetzlar könnte sein letztes Spiel für die Eulen sein – ausgerechnet in Wetzlar.

Es könnte ein Abgang mit Symbolcharakter werden. Daniel Wernig spielte sieben Jahre beim TV Hüttenberg. In dieser Zeit gab es viele Derbys zwischen dem TVH und der HSG Wetzlar.