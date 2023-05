Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die sogenannten Balkonkonzerte bieten Musikern trotz Pandemie eine Auftritts- und Verdienstmöglichkeit. Zum Abschluss der diesjährigen Saison spielten Paata Demurishvili und Jörg Teichert in der Paul-Klee-Straße zwischen den Häuserblocks.

Mit „On the Sunny Side of the Street“ begannen Pianist Demurishvili und Gitarrist Teichert ihr Freiluftkonzert. Und wie sie später sagen werden, sind die Balkonkonzerte des Ludwigshafener