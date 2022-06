„Freunde kann man sich aussuchen, Verwandte nicht.“ Ist Ihnen dieser Spruch auch schon mal in den Sinn gekommen? Vielleicht bei einer Konfirmation? Oder beim 80. Geburtstag von Tante Hannah?

Ich gestehe: Ich gehe meistens zu einer Familienfeier, weil es sich so gehört. Weil ich das muss. Und da sitze ich rum und mache Konversation. Meistens esse ich zu viel, und dann brauche ich einen Schnaps, um alles zu verdauen. Und oft frage ich mich: Find’ ich das schön? Will ich das? Ein Familienfest? Vielleicht sogar für immer?

In der Bibel vergleicht Jesus den Himmel mit einem Fest. Er sagt: „Von Osten und Westen und von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Es gibt Letzte, die werden Erste sein, und Erste, die werden Letzte sein.“

Bild von Frieden und Glück

Im Himmel gibt es also keinen Unterschied zwischen Hautfarben oder Herkunft. Die Leute kommen aus allen Himmelsrichtungen. Und sie kommen friedlich zusammen und sitzen an einem Tisch. Es gibt keinen Rangunterschied, keine Tischordnung. Alle bekommen das Gleiche zu essen, alle haben einen guten Platz. Niemand muss sich vordrängeln, niemand kommt zu spät. Keiner muss Geschenke mitbringen. Es gibt keine Vorgaben, wie man auszusehen hat oder was man tun muss. Jeder ist willkommen, so wie er oder sie ist. Es ist ein Bild von Frieden und Glück. Darauf hoffen wir Christen. Darauf freue ich mich.

Ich denke, dass das Leben auch jetzt schon ein Fest sein sollte. Darum will ich mich bemühen. Auch wenn es ein Familienfest ist. Also gehe ich zum Geburtstag von Tante Hannah. Und ich bemühe mich. Und wenn wir das alle tun, dann gibt es doch auch hier schon ein schönes Fest. Ich muss ja nicht immer so viel von der Torte essen.

Aber manchmal frage ich mich dann schon: „Sehe ich die alle im Himmel wieder?“ Gut, dass nur Gott das weiß.

Der Autor

Paul Metzger (48) ist Dekan des Protestantischen Kirchenbezirks und Pfarrer in der Pfingstweide.