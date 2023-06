Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das partizipative Kunstprojekt „Headlines“ des Künstlerinnenkollektivs JAAH Amelung & Jäkel machte am Samstag im Ludwigshafener „Nucleus“ in der Bismarckstraße Station. Passanten und Besucher waren aufgefordert, sich mit Zeichnungen, Illustrationen und Farbkompositionen ganz spontan in die Aktion einzubringen.

Das Schaufenster des Ludwigshafener „Nucleus“ – eines Raumes für Kunst und Begegnung in der Bismarckstraße – war an diesem Tag fast vollständig