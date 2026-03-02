Gute Nachrichten für Menschen, die auf Wohnungssuche in Ludwigshafen sind: Ab Ende April sollen die ersten Häuser in der Heinrich-Pesch-Siedlung gebaut werden.

Als Ende des vergangenen Jahrzehnts die ersten Pläne für die Heinrich-Pesch-Siedlung vorgestellt wurden, gingen die Verantwortlichen für das große Wohnungsbauprojekt zwischen West und Oggersheim davon aus, dass die ersten Bewohner im Jahr 2021 in die Neubauten einziehen würden. Der Bebauungsplan wurde im Jahr 2020 vom Ludwigshafener Stadtrat abgesegnet. Zwar ist das 15 Hektar große Baugebiet längst vollständig erschlossen, alle Straßen sind fertig, und sogar Bäume wurden bereits gepflanzt. Aber seit Jahren herrscht auf dem umzäunten Areal mittlerweile Stillstand. „Wann geht es endlich los?“, fragen Beobachter. Wird das überhaupt noch was im Hinblick auf die Dauerkrise in der deutschen Bauwirtschaft? Ja: Der Startschuss soll in einigen Wochen endlich fallen.

Ernst Merkel, Geschäftsführer der Siedlungs-GmbH, hat auf Anfrage der RHEINPFALZ Nachrichten zu verkünden, die nach Fortschritt klingen: Die Planer im katholischen Heinrich-Pesch-Haus (HPH) haben laut Merkel kürzlich die Verträge mit einem dritten Investor unterzeichnet. Die Firma Weisenburger Projekt GmbH, ein mittelständischer Generalunternehmer aus Karlsruhe, hat bereits in den Jahren 2013/14 am Rheinufer Süd 77 Wohnungen gebaut und vermarktet. Jetzt will das Unternehmen zunächst 22 Reihenhäuser am Rand der Pesch-Siedlung errichten. Baustart soll in diesem Jahr sein.

So sollen die Reihenhäuser am Rand der Siedlung aussehen. Foto: HPS/oho

Insgesamt sind rund 60 Reihenhäuser zum Verkauf geplant, informiert Ernst Merkel. „Wenn die ersten Häuser sich gut vermarkten lassen, werden auch die weiteren gebaut“, ist sich der frühere Bau- und Umweltdezernent der Stadt Ludwigshafen und ehemalige Chef des kommunalen Wohnungsbauunternehmens GAG sicher.

Baustart für Häuser Ende 2026 geplant

Eine Sprecherin der Baufirma aus Karlsruhe bestätigt den geplanten Bau der 22 Einfamilienhäuser. „Der notarielle Kaufvertrag wurde Anfang Januar 2026 geschlossen. Der Bauantrag befindet sich derzeit in Vorbereitung. Vorbehaltlich des weiteren Genehmigungsprozesses ist ein Baubeginn gegen Ende dieses Jahres geplant.“ Ende März will Weisenburger sein Gesamtkonzept umfassend in Ludwigshafen vorstellen.

Aus der Luft: Auf diesem Areal sollen in naher Zukunft 800 Wohnungen gebaut werden. Foto: HPS/oho

Der erste Spatenstich in der Pesch-Siedlung soll laut Ernst Merkel am 28. April stattfinden: Dann will die Sahle Baubetreuungsgesellschaft mbH aus Greven mit dem Bau von 47 Wohnungen beginnen. Eine Sprecherin des Unternehmens erklärt dazu schriftlich auf Anfrage der RHEINPFALZ: „Sahle Wohnen hat das Erbbaurecht der drei Baufelder 10, 11, und 12 des Bauprojektes in der Pesch-Siedlung erworben. Insgesamt werden dort 200 öffentlich geförderte Mietwohnungen erbaut und im Nachgang an die Fertigstellung in den eigenen Wohnungsbestand von Sahle Wohnen übernommen werden.“

Baugenehmigung liegt auf dem Tisch

Der erste Bauabschnitt soll demnach auf Baufeld 10 umgesetzt werden: Es handelt sich um 47 Mietwohnungen in zwei Gebäuden. Das gesamte Bauprojekt werde mit Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz unterstützt. Die Firmensprecherin bestätigt den Spatenstich-Termin am 28. April und betont: „Das Bauprojekt der Unternehmensgruppe Sahle Wohnen ist die erste Hochbaumaßnahme, die in der Heinrich-Pesch-Siedlung realisiert wird.“

Die Baukolonnen des Sahle Wohnen-Tochterunternehmens PASA Baugesellschaft mbH sollen mit den Rohbauarbeiten beginnen. Seit Anfang Februar liege die Baugenehmigung für die zwei Gebäude im ersten Bauabschnitt (Baufeld 10) vor. Das von Sahle Wohnen beauftragte Architekturbüro Stadtraumprojekt GmbH & Co. KG habe den Bauantrag für die beiden Gebäude in enger Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde der Stadt Ludwigshafen erstellt und eingereicht.

Mieter sollen 2028 einziehen

Die Bauarbeiten für die Gebäude im Baufeld 10 sollen voraussichtlich Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein, sodass die ersten Mieter Anfang 2028 in ihre Wohnungen einziehen könnten, spekuliert die Unternehmenssprecherin. Die Arbeiten für die Gebäude in den Baufeldern 11 und 12 sollen im kommenden Jahr beginnen und sukzessive bis in das Jahr 2029 fertiggestellt und bezogen werden, sagt die Sahle-Sprecherin.

Verschiedene Baufelder: So soll das Gebiet nach den Vorstellungen der Planer aufgeteilt werden. Foto: HPS/oho

Ein weiterer Investor, die Gateway Real Estate AG aus Berlin, plant den Baubeginn nach Angaben von Manager Merkel ebenfalls in diesem Jahr. Ende 2024 hatte Gateway erklärt, auf dem Areal zehn Mehrfamilienhäuser mit 220 Wohnungen zu bauen. Ende 2026 sollte nach damaligen Angaben alles bezugsfertig sein. Auf eine aktuelle Anfrage der RHEINPFALZ hat Gateway im Gegensatz zu den zwei anderen Investoren indes nicht geantwortet. Die „Immobilien Zeitung“ berichtet von hohen Jahresverlusten des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024.

Geschäftsführer Merkel gibt sich dennoch optimistisch: „Die Pläne stehen, wir wollen bauen!“ Wenn die drei Investoren ihre Vorhaben verwirklichen, dann wäre ein Großteil der 800 geplanten Wohnungen für 2000 Menschen realisiert.

Zur Sache: Heinrich-Pesch-Siedlung

Die Siedlung soll auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche in direkter Nachbarschaft zum Heinrich-Pesch-Haus zwischen West und Oggersheim entstehen. Auf 15 Hektar sollen in 800 Wohnungen 2000 Menschen leben. Die Flächen gehörten dem Heinrich-Pesch-Haus und der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen und sind jetzt in der Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH & Co. KG eingebracht. Seit Dezember 2020 hat der Bebauungsplan Rechtskraft. Die Wohnformen sollen vielfältig sein: von Stadt- über Reihen- bis hin zu Mehrfamilienhäusern. Alle Grundstücke werden in Erbpacht vergeben. Hinzu kommen Gewerbeflächen entlang der Frankenthaler Straße. Begegnung und ein Miteinander sollen im Mittelpunkt stehen. Geplant sind auch eine Kindertagesstätte und eine Schule in direkter Nachbarschaft. Mehrere Spielplätze sind als Bewegungsmöglichkeiten und Orte für nachbarschaftlichen Austausch gedacht. Dazu kommen Mietergärten. Zwei Quartiersgaragen mit Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sollen es möglich machen, dass in dem neuen Viertel kaum Autos fahren. Für einen Teil der Siedlung wird eine Baugenossenschaft gegründet. Am 17. März findet die nächste Informationsveranstaltung zum Thema „Finanzierungsmöglichkeiten“ im Heinrich-Pesch-Haus statt.















