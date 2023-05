Die Erich-Kästner-Grundschule in der Ludwigshafener Innenstadt ist mit mehr als 600 Schülern die größte in Rheinland-Pfalz. Dass viele Kinder ab der ersten Klasse die Lernziele nicht erreichen, ist nicht das einzige Problem der Schwerpunktschule. Schon vor zweieinhalb Jahren hat der Personalrat in einem Brandbrief um Hilfe gebeten. Und um nächsten Schuljahr soll die XXL-Schule weiter wachsen.

