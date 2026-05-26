Katarina Burin ist Kunstdozentin an der Harvard-University. Nun beschäftigt sie sich einen Monat lang in Ludwigshafen mit einem Material, das das Stadtbild prägt: Beton.

Burin liebt ihn, sie arbeitet gerne mit dem Baustoff. Gleich zu Beginn ihres Aufenthalts in Deutschland hat sie festgestellt: „Beton ist nicht gleich Beton. In den USA ist er weißer, die Konsistenz weicht ab, die Zusammensetzung ist eine andere“, erklärt die 51-Jährige mit einem Mix aus Deutsch und Englisch. Einen Monat lang arbeitet die gebürtige Slowakin mit dem Kunstverein zusammen. Untergebracht ist die Künstlerin für ihre LU-Residenz aber in Mannheim, im „Barac“-Kunstlabor in Franklin.

Ihr „deutscher“ Alltag besteht nun darin, mit dem Leihwagen in Baumärkte zu fahren, den Mitarbeitern auch mal mit Händen und Füßen zu erklären, was genau sie sucht, um dann Zementsäcke zu schleppen, aufzureißen und mit dem „Concrete“, wie Beton auf Englisch heißt, zu arbeiten. Kleine Skulpturen zu entwerfen und zur Inspiration durch Ludwigshafen zu spazieren.

Grenzgängerin über dem Rhein

Gerne läuft sie vor allem über die Brücken, pendelt zwischen Mannheim und LU, um den Vibe der Städte zu spüren, aber auch, um „architektonische Momente“ und kleine Details zu entdecken. Im Künstlergespräch mit Ameli M. Klein schildert sie ihre ersten Eindrücke. In Form von Bildern, Worten, aber auch Figuren. Denn auf dem Vorplatz des Kulturzentrums „Das Haus“, das früher einmal das Haus der Jugend war, soll eine Skulptur entstehen. Eine Formation aus acht Elementen, die „useful“, also nutzbar sind. „Das ist mir wichtig, ich habe hier viele Kinder spielen gesehen“, sagt sie.

Ihr Liebe zu Beton kommt nicht von ungefähr. Burin kam 1975 in Bratislava zur Welt, als die heutige Hauptstadt der Slowakei noch Teil der Tschechoslowakei war. Und vor allem Teil der Sowjetunion. Der „sozialistische Beton-Brutalismus“ ist für Burin eine bleibende Erinnerung an ihre eigene Kindheit, ein „visuelles Gedächtnis“, an dem sie sich künstlerisch abarbeitet. Als sie sechs Jahre alt war, unternahm ihre Familie eine „fake vacation“, sie flohen erst nach Kanada, dann in die USA.

Projekt des Kunstvereins

„Ihre Werke sind immer eine Referenz zu dieser Architektur, sie verkörpern aber auch das Weiche, das Helle, für was Beton auch stehen kann“, erklärt Klein. Die Direktorin des Kunstvereins und ihr Team möchten mit der Jahresausstellung „Noch nicht: Utopie im Entstehen“ die Stadtbewohner dazu ermutigen, ihr LU einmal mit anderen Augen zu betrachten. Dafür bedarf es auch den internationalen Blick von außen. Ungefiltert, ungeschönt, echt und ehrlich.

Burin bezeichnet Ludwigshafen als „diverse Stadt“. Was die Menschen betrifft, aber auch die Architektur. „Man sieht, es ist geprägt von der Nachkriegszeit, von der Industrie.“ Die Künstlerin erkennt bei ihren Streifzügen für Bewohner fast schon Unsichtbares: wie gepunktete Balkone in der Bahnhofstraße. Muster, die sie auch an Bunkern und weiteren Fassaden wiederentdeckt.

Pastelltöne sollen es werden

Mit ihrer Skulptur möchte sie die Farben und Formen des Umfelds aufgreifen. Burin setzt dabei auf Pastelltöne; sie bezieht auch die Wünsche der Bewohner ein. Die Enthüllung aber wird verschoben, da Beton 28 Tage aushärten muss. Die Einweihung ist für den 2. Juli vorgesehen. Da der Vorplatz ohnehin noch dieses Jahr entsiegelt und begrünt werden soll, werde die Formation zunächst nur interimsweise präsentiert.

Für Klein ist die Residenz auch ein erster Schritt, um auch mal die „gute Seite von Beton“ aufzuzeigen. „Es wird immer als modernes Material gesehen und hat einen schlechten Ruf. Tatsächlich haben aber schon die Römer mit Beton gearbeitet“, betont sie. Und deren Bauwerke halten bekanntlich länger als etwa die Tortenschachtel. Drangen Wasser oder Feuchtigkeit in etwaige Risse des römischen Betons, bildete sich das seltene Mineral Tobermorit. „Diese Kristalle wuchsen in die Risse hinein und verschlossen, also heilten sie dauerhaft. Man spricht von einer Selbstheilung“, erklärt Klein.

Von solch einem Betonwunder sind die Bauwerke Ludwigshafens weit entfernt. Und doch ist auch Burin keine Freundin der Abrissbirne. „Dann steht man in 40 Jahren vor den gleichen Problemen“, ist sie eher Fan davon, das Bestehende aufzugreifen, organisch zu arbeiten, Symbiosen zwischen Altem und Neuem zu bilden: als Mosaik architektonischer Zeiten. „Das schafft Charakter“, sagt sie, das formt die Falten und die Frische einer Stadt, gerade das mag sie an LU. „Die Stadt ist nicht festgefahren und definiert, sie kann und darf sich wandeln.“ In den Rissen und (Um-)Brüchen wird Neues entstehen.