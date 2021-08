Das Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Süd, Gruppe Nord, bestreiten am Sonntag, 15.30 Uhr, Spitzenreiter TuS Oggersheim und der Tabellenzweite ASV Maxdorf II. Beide Mannschaften sind noch unbesiegt.

„Ganz überraschend kommt der gute Start für mich nicht. Wir haben in den vergangenen Jahren eine starke Mannschaft aufgebaut und wollen die Früchte ernten“, sagt der Oggersheimer Spielertrainer Temel Karagöz. Man habe im Sommer einen kleinen Platz gefunden, auf dem man zweimal pro Woche gekickt habe. „Da haben wir nicht so viel Kondition und Spielpraxis verloren. Dadurch ist das Team noch mehr zusammengewachsen. Die Stimmung ist prächtig“, freut sich der 40 Jahre alte Coach. Jeder in der Truppe erfülle seine Aufgabe und dass man in der Endphase zulegen könne, zeige, dass der TuS körperlich gut in Schuss sei. „Wir sind auf einem erfolgversprechenden Weg, auch wenn die Staffel stark ist“, gibt Karagöz zu bedenken. Trotzdem bleibt er mit Prognosen zurückhaltend. Karagöz, das Gesicht des TuS, ohne den quasi nichts läuft, lässt jetzt auch mal Jüngere ran. Seine Rolle als Torjäger haben derzeit Bruder Cengiz und Oguzhan Aydin übernommen.

Zulieferer für die Erste Mannschaft

Während der TuS alle fünf Spiele gewonnen hat, steht bei Maxdorf ein Remis zu Buche. „Gegen den GSV Ellas haben wir einen 1:3-Rückstand noch in ein 3:3 verwandelt“, sagt Trainer Ulrich Erhard. Die Mannschaft sei intakt und sportlich laufe es gut, obwohl der ASV ein Handicap verkraften muss. „Weil in der ersten Garnitur ein Personalengpass entstanden ist, wurden Sorasak Ngamlert, Andreas Braun und Daniel Kroll hochgezogen“, erklärt der Coach. Für Ehrhard kein Problem, weil die „Erste“ als Aushängeschild des Klubs vorgehe. Dafür beginnt Ehrhard damit, A-Junioren in seinem Team einzubauen. Die Maxdorfer profitieren davon, dass die routinierten Christian Jesberger und Tobias Hoffmann nur noch in der Reserve kicken wollen. „Sie haben höherklassig gespielt, sind große Nummern für die B-Klasse und Spieler, die den Unterschied ausmachen“, freut sich der Trainer. Den Aufstieg würde man zwar mitnehmen, ein erklärtes Ziel ist er jedoch nicht.