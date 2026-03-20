Die kirchliche Notfallseelsorge für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis kündigt wichtige personelle Veränderungen an: Wer geht und wer kommt.

Reinhard Herzog ist so etwas wie das Gesicht der Notfallseelsorge. Wird er gebraucht, ist er zur Stelle – erfahren, empathisch, verlässlich. Während eines der dienstältesten Mitglieder aus dem aktiven Dienst verabschiedet wird, werden gleichzeitig Constanze Bruhn (60, Rheingönheim) und Dirk Garbe (61, Ruchheim) offiziell in das Koordinationsteam eingeführt: bei einem Gottesdienst am Donnerstag, 26. März, 18 Uhr, im Protestantischen Gemeindezentrum in der Gartenstadt (Kärntner Straße 23).

In den vergangenen Jahren sind die Anforderungen an die Notfallseelsorge gestiegen, die Anzahl der Einsätze hat zugenommen, das Team ist gewachsen. Aus diesen Gründen unterstützen Bruhn und Garbe künftig den Koordinator Markus Spreckelsen, der protestantischer Pfarrer in der Gartenstadt ist.

Die Koordinatoren erfüllen organisatorische Aufgaben und sorgen für die Rahmenbedingungen, unter denen das Team arbeitet. Bei größeren Einsatzlagen verbinden sie die Notfallseelsorge und den Leitungsstab. Bruhn war bislang kommissarisch stellvertretende Koordinatorin. Wie sie ist Garbe seit vielen Jahren in der Notfallseelsorge aktiv. Beruflich ist er bei einer Werksfeuerwehr in Darmstadt tätig sowie als Rettungsassistent in Ludwigshafen.

Constanze Bruhn und Dirk Garbe (Erste und Zweiter von links, stehend) rücken dauerhaft ins Koordinationsteam, Reinhard Herzog (an der Fahrertür) verabschiedet sich aus dem aktiven Dienst. Foto: Stadt Ludwigshafen/Martin Hartmann

Urgestein der Organisation

In dem Gottesdienst verabschiedet das Team mit Reinhard Herzog ein Urgestein der Organisation. Er hat die Notfallseelsorge durch sein Engagement und seine zahlreichen Kontakte in der Stadt maßgeblich gestärkt und geprägt. „Ohne ihn wären wir nicht so weit, wie wir heute sind“, sagt Constanze Bruhn. Zudem war Herzog die treibende Kraft, die die Notfallseelsorge nach der Brandkatastrophe Anfang Februar 2008 neu strukturierte. Damals waren bei einem verheerenden Feuer in einem Wohnhaus in der Innenstadt neun Menschen türkischer Herkunft ums Leben gekommen. Nach dem Unglück konnten der kirchlichen Notfallseelsorge nicht nur Geistliche, sondern auch theologische Laien angehören. So wuchs das Team.

Herzog verknüpfte die Notfallseelsorge enger mit der Stadt und der Feuerwehr. So ist unter anderem die Notfallseelsorge seit fünf Jahren ins Ludwigshafener Katastrophenschutzkonzept eingebunden. Der seit 13. Februar 80-Jährige setzte sich auch dafür ein, dass die Notfallseelsorge ein Auto bekam, das die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) spendeten. Herzog scheidet jetzt zwar aus dem aktiven Dienst aus, stützt die Notfallseelsorge aber weiter durch organisatorische Tätigkeiten.

Seit 17 Jahren ist er ehrenamtlicher Notfallseelsorger. Seit rund 55 Jahren lebt der gebürtige Grazer in Ludwigshafen und war als promovierter Chemiker bei der BASF beschäftigt. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und vier Enkel. Engagiert ist er auch kommunalpolitisch in der CDU und gehört dem aktuellen Friesenheimer Ortsbeirat an.

Fast Pfarrer geworden

Unter anderem war Herzog auch im Oktober 2022 bei einer Messerattacke in Oggersheim im Einsatz, bei der zwei Handwerker getötet und ein Mann schwer verletzt worden waren. Herzog und seine Kollegen kümmerten sich um die Angehörigen der Opfer sowie die Zeugen. „Wichtig ist, dass wir zuhören. Wir sagen eigentlich nicht viel. Es geht darum, dass die Menschen die Ereignisse schildern, um das Erlebte zu verarbeiten und für sich zu sortieren. Wenn jemand durcheinander ist und es keine Struktur mehr in seinem Denken gibt, ist es ganz wichtig, diesen Zustand zu unterbrechen. Dazu gehört auch, Perspektiven aufzubauen, die sich aus dem Gespräch letztlich ergeben“, sagte Herzog damals zu seiner Aufgabe.

Für die CDU ist Herzog in der Kommunalpolitik aktiv. Foto: schmidm

Beinahe wäre er Pfarrer geworden, als Jugendlichen hatten ihn die Gespräche mit dem Geistlichen seiner Heimatgemeinde beeindruckt. Doch letztlich entschied sich Herzog für ein Chemie-Studium. Dadurch führte ihn sein Lebensweg vor über fünf Jahrzehnten nach Ludwigshafen zur BASF. Seine christliche Überzeugung prägt heute noch sein politisches und ehrenamtliches Engagement. Der Österreicher hat seinen Schmäh nicht verloren. Vielleicht liegt es auch daran, dass er seine Frau Susanne aus der Steiermark mitgebracht hat, als er hierher zog. Im neuen Umfeld begann sein ehrenamtliches Engagement. Mit Freunden rief er den Spielraum Froschlache ins Leben.

In den 1980er-Jahren stellte sich der promovierte Chemiker den Kritikern eben dieser Industrie und engagierte sich bei sieben Deutschen Evangelischen Kirchentagen. Er trat der CDU bei. Von 2002 bis 2011 war er Parteivorsitzender in Friesenheim. 2004 wurde er in den Stadtrat und in den Friesenheimer Ortsbeirat gewählt, dessen Fraktionssprecher er bis 2014 war. Im Kreisvorstand war er bis 2015 Mitgliederbeauftragter. Zusammen mit anderen Gruppierungen gründete er das Netzwerk gegen rechte Gewalt und Rassismus.

Kopf der Seniorenunion

Nach seinem Berufsleben engagierte sich Herzog in der Notfallseelsorge. Er betreute unter anderem auch die Opfer der Gasexplosion in Edigheim und Oppau. Als Fachberater PSNV (Psychosoziale Notfallversorgung) ist er im Katastrophenschutz tätig. Beim Förderverein des Festivals des deutschen Films zählt Herzog als Geschäftsführer zum Vorstand und ist damit Stammgast auf der Parkinsel.

Beim Filmfestival: Reinhard Herzog mit Ehefrau Susanne Foto: Archiv

Bei der Landesdelegiertenversammlung der Seniorenunion Rheinland-Pfalz ist deren meinungsfreudiger Kreisvorsitzender Herzog Ende Februar 2024 als Mitgliederbeauftragter in seinem Amt einstimmig bestätigt worden.

Die Notfallseelsorge ist ein ehrenamtlicher Dienst der Kirchen sowie Teil der psychosozialen Notfallversorgung in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis. Sie unterstützt Einsatzkräfte, indem sie in Notfällen, bei Krisen und Unglücken den Betroffenen beisteht. Notfallseelsorgende betreuen meist Menschen, deren Angehörige nach erfolgloser Reanimation oder durch einen Suizid verstorben sind. Eine häufige Aufgabe ist auch das Überbringen von Todesnachrichten gemeinsam mit der Polizei. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei können die Notfallseelsorge anfordern.

Im Team für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis engagieren sich ehrenamtlich 26 Frauen und Männer. 2025 übernahmen sie 167 Einsätze. Die Notfallseelsorge steht rund um die Uhr bereit.

Termin

Ökumenischer Gottesdienst mit Verabschiedung von Reinhard Herzog aus dem aktiven Dienst und Einführung von Constanze Bruhn und Dirk Garbe in das Koordinationsteam, Donnerstag, 26. März, 18 Uhr , Protestantisches Gemeindezentrum, Kärntner Straße 23, Gartenstadt.