Samstags war Badetag. So kannte ich das als Kind in den 60er-Jahren. Da wurde der Wasserboiler im Badezimmer mit Briketts angeheizt und wenn er warm war, ging es der Reihe nach in die Wanne. Natürlich brauchte es dazu auch Schaum, Duftnote „Fichtennadel“ in einer grünen Plastikflasche. Nach dem Bad wurde der Schlafanzug angezogen, der Bademantel darüber, die normale Woche hatte ihren Abschluss gefunden. Frisch gewaschen konnte nun der Sonntag kommen.

Es war ein vertrautes Ritual am Wochenende – samstags das Bad und sonntags der Gottesdienst. Aber das ist lange her. Die Dusche hat die Badewanne weitgehend verdrängt und ökologisch hat das Baden nur Nachteile. Aber angenehm ist es trotzdem. Warmes Wasser um den ganzen Körper, entspanntes Liegen, vielleicht auch leise Musik – hin und wieder, vor allem in der kalten Jahreszeit, tut das gut. Nicht nur am Samstag.

Wieso ich ausgerechnet auf die Badewanne komme? Christian Streich hat mich darauf gebracht. Der langjährige Trainer des SC Freiburg hört zum Saisonende auf. Er ist einer, der auffällt im Fußballgeschäft, weil er Stellung bezieht, sich in gesellschaftlichen Fragen klar positioniert, deutlich macht, dass es wichtigere Dinge als den Fußball gibt – und immer für einen klugen und lustigen Spruch gut ist. So hat er einmal über die Kraftquellen seiner Fußballer gesagt: „Der eine holt Kraft aus dem Gebet, der andere aus der Badewanne.“

Mich hat es gefreut, so einen Satz zu hören. Das war kein billiger Gag von ihm, sondern ernst gemeint. Wenn ein Spieler religiös ist und betet, dann kann er daraus auch für seinen Sport Kraft ziehen, sich nach schweren Anstrengungen sammeln und für neue Aufgaben bereit machen. Kann den Schmerz über Niederlagen und Verletzungen vor Gott bringen und die Freude über Erfolge mit Gott teilen. Zum Beten braucht es keine auswendig gelernten Worte, sondern nur einen Moment der Ruhe, des Innehaltens – und wer es mag, kann sich dazu auch in die Badewanne legen.

Andreas Kohlstruck, 63, ist evangelischer Pfarrer im Kirchenbezirk und Religionslehrer am Gymnasium in Edigheim.