Fussball: Der SV Alsenborn bestreitet vor 50 Jahren beim Karlsruher SC ein Aufstiegsspiel zur Fußball-Bundesliga. Den Sprung in die höchste deutsche Liga schafft der Dorfverein aber nicht. Ganz Fußball-Deutschland spricht in dieser Zeit vom SVA, der dreimal in Folge die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest gewinnt. Eine Erfolgsgeschichte, die ein halbes Jahrhundert später wie ein Märchen klingt.

Flower-Power? Außerparlamentarische Opposition? Sexuelle Revolution? Die Republik war Ende der 1960er Jahre in Aufruhr. Doch das galt nur für Großstädter. Auf dem Land, im Dorf, genauer gesagt in Alsenborn spielte sich zu dieser Zeit ein geradezu romantisches Fußballmärchen ab. Ein Märchen, bei dem man bis zum Schluss auf den bösen Wolf wartete, weil alles irgendwie viel zu perfekt lief.

Die Idee, den Verein groß herauszubringen, wird von den meisten Historikern auf das Jahr 1962 datiert. Am 2. Mai fand in Amsterdam das Europapokalfinale zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon statt. Auf der Tribüne schworen sich der Legende nach zwei Herren gegenseitig, Alsenborn auf die Fußball-Landkarte zu bringen: Fritz Walter und sein ehemaliger Mannschaftskamerad beim 1. FC Kaiserslautern, Hans Ruth. Der Weltmeister von 1954, dem Anfang der 1960er Jahre ein Bauplatz am Ortsrand von Alsenborn angeboten wurde, war für die meisten jungen Spieler ein leuchtendes Vorbild, Vaterfigur, einer, der darauf achtete, dass die Spieler nicht rauchten und sich gesund ernährten, die Spielerfrauen zum gemeinsamen Kaffeekränzchen einlud und den Spielern den Connie-Francis-Hit „Barcarole in der Nacht“ beibrachte.

Sekt für Fritz Walter

Bei den Heimspielen war Fritz Walter übrigens so gut wie nie über die gesamte Spielzeit anwesend. Viel zu nervös sei er gewesen, erzählen noch heute ehemalige Spieler. So verschanzte er sich nicht selten im nahe gelegenen Wohnhaus von Hans Ruth, ließ die Rollläden herunter und ließ sich alle zehn Minuten telefonisch über den Spielstand informieren. Erst bei einer vermeintlich sicheren Führung begab er sich auf den Weg ins Stadion. Das Glas Sekt nach dem Spiel war dann obligatorisch.

Walter gelang es, Willi Hölz, Otto Render und Erwin Rödler zu verpflichten, drei ehemalige FCK-Spieler, mit denen er die deutsche Meisterschaft gewonnen hatte. Neben diesen gestandenen Spielern verfügte Alsenborn über mehrere vielversprechende Talente. Im Jahr 1962 noch in der A-Klasse, stieg der SVA bis 1965 dreimal in Folge auf und spielte in der Saison 1965/66 erstmals in der Regionalliga Südwest. Auch die Öffentlichkeit wurde langsam aber sicher auf den Dorfverein aufmerksam. Präsident Leo Dietzel kalkulierte in der ersten Regionalliga-Saison mit 1600 Zuschauern. Im Etat vorgesehen war der Kauf von exakt sieben Lederbällen ...

Längst war Otto Render vom Spieler zum Trainer „befördert“ worden. Neben Fritz Walter und Hans Ruth wurde er mehr und mehr zum Gesicht des Vereins. „Fritz und ich bilden ein sehr gutes Gespann“, bestätigte Render im Oktober 1966 der „Bild“, die von einer Mannschaft schrieb, „die technisch und taktisch von Fritz Walter und Otto Render perfekter unterwiesen wird als so mancher Bundesligaverein“. Deutschlands größte Tageszeitung suchte nach weiteren Gründen für den Aufschwung. Und fand diese auch bei der Vereinsführung: „Da ist Dr. Dietzel, Alsenborner Arzt und Präsident des SV Alsenborn, der genau wie der zweite Vorsitzende Hans Helmes jede freie Minute beim Verein verbringt. Zu großen Spielen bringen die beiden Herren sogar ihre Wohnwagen mit aufs Sportplatzgelände und verwenden sie als zusätzliche Kassenhäuschen.“

Das Ziel „Klassenerhalt“ wurde geschafft, am Ende wurde es Platz neun, ein Jahr später Platz acht. Was folgte war eine „kleine Explosion“, wie es der aus Oggersheim stammende Torjäger Lorenz Horr später einmal nannte: 1968 wurde Alsenborn dann erstmals Meister der Regionalliga. Mit dem Titel qualifizierte sich der SVA für die Aufstiegsrunde zur Bundesliga. Grund genug für das Nachrichtenmagazin „Spiegel“, einmal genauer nach Alsenborn zu schauen: „Vom Enkenbacher Kirchturm dröhnten elf Glockenschläge. Am Kriegerdenkmal trieb der ortsfremde Dr. Leo Dietzel den letzten Nagel in ein blau-weiß lackiertes Brett, das mit der Inschrift ,Stadion Alsenborn' weitgereiste Fans und auch die Enkenbacher zum Fußballtag ins Nachbardorf wies. Abends nach dem Spiel konstatierte der Alsenborner Landarzt und Sportverein-Vorsitzende betrübt den Raub des selbstgebastelten Wegweisers im vom Fußballneid geplagten Enkenbach. Enkenbach hat Grund zum Neid. Als erster Dorfverein zog Alsenborn in die Aufstiegsrunde zur Bundesliga ein: Neun Großstadtvereine kämpfen neben der bäuerlichen Alsenborner Equipe um die beiden freiwerdenden Plätze in der höchsten bundesdeutschen Fußballklasse.“

Über 80.000 Zuschauer

In einer Gruppe mit Hertha BSC Berlin, Rot-Weiß Essen, SC Göttingen 05 und Bayern Hof wurde der Verein 1968 Tabellendritter – nur der Erste, Hertha BSC, stieg auf. Unvergessen das letzte Gruppenspiel bei den zu diesem Zeitpunkt bereits qualifizierten Berlinern im Olympiastadion vor über 80.000 Zuschauern. In der folgenden Saison wurde Alsenborn erneut Regionalliga-Meister. In der Aufstiegsgruppe mit Rot-Weiß Oberhausen, Hertha Zehlendorf, VfB Lübeck und dem Freiburger FC wurde Alsenborn nach fünf Siegen und drei Niederlagen erneut Dritter. Am Ende fehlte nur ein Punkt zum angestrebten Bundesliga-Aufstieg. Wenige Wochen zuvor verunglückte Trainer Otto Render im Alter von 42 Jahren auf der Rückfahrt vom Training tödlich. In der Sommerpause wechselte Lorenz Horr für die damalige Rekordablösesumme von 336.000 Mark zu Hertha BSC Berlin. „So hart hat uns noch kein Großverein rangenommen wie dieser Bauernklub aus der Pfalz“, wurde nach den Transferverhandlungen der damalige Hertha-Manager Wolfgang Holst zitiert.

Zum dritten Mal Meister

Allen Rückschlägen zum Trotz wurde Alsenborn 1970 mit dem neuen Trainer Heiner Ueberle zum dritten Mal in Folge Meister der Regionalliga Südwest, vor dem FK Pirmasens und Südwest Ludwigshafen. Mit Klaus Schmidt, Roland Kirsch und Torjäger Manfred Lenz standen damals drei Amateur-Nationalspieler im Kader, zudem der frühere tschechische Nationalspieler und Mittelfeldstratege Karel Nepomucký. In einer Gruppe mit Arminia Bielefeld, dem Karlsruher SC, Tennis Borussia Berlin und dem VfL Osnabrück erreichte der Verein wiederum den dritten Platz und verpasste dadurch neuerlich den Aufstieg. Einige der Aufstiegspiele absolvierte der SVA im Ludwigshagfener Südwest-Stadion. Diese Erfolge konnte der SV Alsenborn in der Folgezeit nicht mehr wiederholen. Auch, weil in den Jahren danach insgesamt 31 Spieler zu Profiklubs wechselten. Trotzdem stürzte der Verein nicht ab, wie von manchen befürchtet wurde. Er fand sich mit seiner Rolle in der Regionalliga mehr oder weniger ab.

Doch der böse Wolf kam dann tatsächlich noch, wenn auch mit Verspätung und in Gestalt eines Fußballverbandes. Der DFB beschloss, zur Saison 1974/75 die fünf Regionalligen aufzulösen und eine zweigleisige Zweite Liga einzuführen. Mit dem SV Alsenborn als Gründungsmitglied. Denn: Durch die guten Platzierungen in den vorangegangenen Spielzeiten rangierte der SVA in der Fünfjahreswertung auf dem fünften Platz, insgesamt qualifizierten sich sieben Südwest-Vertreter für die neue Zweite Liga. Doch es kam anders. Nach monatelangem juristischen Tauziehen wurde dem Dorfverein aus „wirtschaftlichen Gründen“ das Startrecht entzogen, obwohl an der Kinderlehre in Rekordzeit das Stadion ausgebaut wurde. Nutznießer war der 1. FC Saarbrücken, der auf Platz acht der Jahreswertung die Qualifikation eigentlich verpasst hatte. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.

Aufstiegsrunde zur Fussball-Bundesliga 1970

SV Alsenborn – DSC Arminia Bielefeld 0:1

Tennis Borussia Berlin – SV Alsenborn 0:1

SV Alsenborn – VfL 1899 Osnabrück 3:2

Karlsruher SC – SV Alsenborn 2:0

SV Alsenborn – Tennis Borussia Berlin 5:1

DSC Arminia Bielefeld – SV Alsenborn 3:0

SV Alsenborn – Karlsruher SC 2:3