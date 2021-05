Wir machen uns keine Sorgen um das Festival des deutschen Films auf der Parkinsel, nein. Denn es hat schon so manche kritische Situation überstanden: Hochwasser, Brand, genervte Inselbewohner. Und sich dabei immer neu erfunden. Ein Rückblick.

Einen neuen Rekord könnten die Organisatoren des Festivals des deutschen Films aufstellen: das Jahr der tausend Pläne, immer angepasst an die Entwicklung der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal nach 15 Jahren muss das Festival ausfallen. Die Kinozelte bleiben diesmal verpackt, die Wiese unter den Platanen kann sich erholen. Stattdessen wird virtuell über den Sonderpreis „Rheingold Extra“ entschieden (siehe „Abgesagt, aber nicht so ganz“). Es sei denn, die Viruslage entwickelt sich doch so, dass ein kleineres Format möglich sein sollte.

Ascheflocken überm Zelt

Das Festival musste schon immer den Elementen trotzen. Temperaturen um 38 Grad, die die Klimaanlagen in den Zelten für 1200 Besucher auf Hochtouren laufen lassen. Dann wieder Gewitterböen, die an den Planen reißen. Vor allem aber der Rhein, der als Kulisse so malerisch dahinfließt, aber bedrohlich ansteigt, gerade im Juni, den sich Festivaldirektor Michael Kötz als Zeitpunkt vor den Sommerferien auserkoren hatte. 2013 ist es soweit: Das Festival muss wegen Überschwemmung seinen Platz räumen und sich ein Ausweichquartier am Luitpoldhafen suchen. Doch dann fängt wenige Hundert Meter entfernt eine Lagerhalle mit rund 4800 Tonnen Styropor Feuer. Rauchschwaden steigen hoch, Ascheflocken treiben durch die Luft. „Was passiert jetzt? Müssen wir alle hier weg?“, fragt eine Dame besorgt. 2300 Menschen verlassen vorsorglich ihre Häuser auf der Parkinsel. Die Vorstellungen im benachbarten Kinozelt fallen aus, werden aber nachgeholt.

Acht Zentimeter, nicht mal eine Handbreit, fehlen nur, und das Festival hätte 2016 kurz nach Eröffnung wieder wegen Hochwasser schließen müssen, was einen Verlust von 950.000 Euro bedeutet hätte. Nervenkitzel ist schön, aber lieber auf der Leinwand, daher wird das Festival 2017 auf Ende August/Anfang September verlegt. Jetzt kollidiert es auch nicht mehr mit der Fußball-Weltmeisterschaft, was so manchen Besucher in Gewissenskonflikte gestürzt hatte, dafür konkurriert es fortan mit dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Auch darauf gibt es eine Antwort: Einen guten Schoppen kann man in der beliebten Reihe Film und Wein trinken.

Abriegeln gegen Terrorakte

Gegen Terrorakte müssen sich die Veranstalter wappnen, seit ein Lastwagen 2016 am französischen Nationalfeiertag die Strandpromenade in Nizza heruntergebrettert ist und 84 Menschen getötet hat. Das Zeltgelände am Hannelore-Kohl-Ufer in Ludwigshafen wird ab 2017 mit Zäunen abgeriegelt. Stars dürfen nicht mehr mit der Limousine für ihren Auftritt auf dem roten Teppich vorfahren – denn das könnten dann ja auch Terroristen.

Über die gesperrte Uferpromenade ärgern sich allerdings Spaziergänger und Jogger, die sonst schweißtriefend die Bierbänke durchquert hatten. Parkinsel-Bewohner stören sich seit Jahren an dem Zeltgelände im Landschaftsschutzgebiet und daran, dass der Bolzplatz zum Parken für Fahrräder umfunktioniert wird. Reizwort „Parkplatz-Insel“: Von 7000 bei der Eröffnung 2005 auf bis zu 120.000 Besuchern ist das Festival angewachsen. Zugeparkte Straßen nerven einige Anwohner, weshalb nach Lösungen gesucht wird: Parkplätze außerhalb der Insel, Bus-Shuttle und zuletzt eine Art Anwohner-Parkausweis kombiniert mit stärkeren Kontrollen.

Coronataugliches Open-Air?

Bei so viel Katastrophen-Journalismus darf das Cineastische nicht vergessen werden, das ebenso über die Jahre mit immer neuen Ideen aufwartet: das fein kuratierte Programm, das für alle Geschmäcker etwas bietet und seit 2018 auch ein Stück Weltkino an den Rhein bringt. Die Inselgespräche mit Regisseuren und Prominenten. Die „Filmakademie für alle“, in der unprätentiös die Branche erklärt wird. Das Open-Air-Kino, das mit viel frischer Luft und etwas größerem Abstand vielleicht sogar coronatauglich gemacht werden könnte. Fehlt als Neuerung eigentlich nur ein Autokino. Auf dem abgebrannten Hafengelände? Ganz sicher wird das Festival wie Phönix aus der Asche steigen.