Beim Saisonauftakt in der Handball-Oberliga überzeugte die TSG Friesenheim gegen die HSG TVA/ATSV Saarbrücken mit einem deutlichen 32:17 (15:13)-Sieg. Aggressives Abwehrverhalten und eine konsequente Chancenverwertung waren die Schlüssel zum Erfolg. Und TSG-Routinier Yvonne Rolland.

Besetzte Zuschauerränge im TSG-Sportzentrum, hochmotivierte Friesenheimerinnen: Der Start in diese neue Oberliga-Saison ist gelungen. „Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, wenn jeder sein Bestes abruft und wir verlieren, können wir trotzdem stolz auf uns sein“, betonte Spielführerin Yvonne Rolland. So weit musste es bei der Saison-Ouvertüre aber erst gar nicht kommen.

Der Angriff zu nervös, die Abwehr zu harmlos. Das war die Bilanz der TSG nach den ersten Minuten. Die Gastgeberinnen taten sich gegen die starke HSG-Defensive schwer. Zwischen Ballverlust und ungenutzter Torchance gelang Angelina Schreyer schließlich mit einem sicher verwandelten Siebenmeter (3.) der Befreiungsschlag an diesem Samstagabend. TSG-Rückraumspielerin Rolland kam anschließend richtig in Fahrt und hämmerte einen Ball nach dem anderen gekonnt in den Winkel.

Diskrepanz zwischen Offensive und Defensive

Die Dominanz der Akteure aus Ludwigshafen in der Offensive war nicht abzustreiten. Dynamische Ballannahme, rein in die Tiefe der Saarbrücker Defensive, perfekt gezielter Wurf. Das Verhalten und die Absprache in der Abwehr ließen aber zu wünschen übrig. Friesenheim-Coach Matthias Kolander mit den richtigen Worten: „Wir waren einfach zu passiv. Wir spielen keine 1980er 6:0-Abwehr. Ich muss den Körperkontakt suchen, den Gegner frühzeitig annehmen. Sonst kriegen wir nur einfache Tore.“ Maßgeblichen Anteil an der knappen Führung der „Eulen“ zur Halbzeit (15:13) hatte Torhüterin Jaqueline Wegner, die - mit tollen Paraden - die Saarbrücker Löwen zum Verzweifeln brachte.

Mit Bravour setzten die TSG-Spielerinnen die Worte des Trainers in der zweiten Hälfte um. Spielgestalterin Rolland erklärte: „Wir mussten uns die Bälle über die Abwehr erkämpfen. Wenn wir hinten Beton anmischen, haben wir vorne mehr Chancen und dürfen auch mehr vergeben.“ Aggressive, offensive Abwehr. Schnelles Umschaltspiel. Bessere Chancenverwertung. Der Aufsteiger aus dem Saarland spürte es sofort. Technische Fehler der Saarbrücker nahmen die Handballerinnen der TSG dankend an und zogen schier unermüdlich mit 24:16 (51.) davon. Der Vorsprung wuchs und wuchs. Auch weil Routinier Rolland dem Team Sicherheit gab – ein wichtiger psychologischer Faktor.

Groß war dann der Jubel, als die Schlusssirene den deutlichen Heimsieg einläutete. Das ein oder andere Kaltgetränk hatten sie sich auf jeden Fall verdient. „Aber tatsächlich nur für die Routiniers“, sagte Rolland. Die A-Juniorinnen mussten am Sonntag noch einmal in der Bundesliga ran ...

So spielten Sie

TSG Friesenheim: Wegner – Rolland (7), Schneider (4), Freitag – Stolle (1), Sulta (1), Sold (3) – Heidger (4), Schreyer (5/4), Heßler (1) – Jung (4), Walburg (1), Schütz (1), Ripp.

Zeitstrafen: 3/2 – Siebenmeter: 4/4 – 5/2 – Beste Spieler: Rolland, Wegner – Lesch, Eisel – Zuschauer: 70 – Schiedsrichter: Balagny/Frank