Der Lockdown geht weiter. Also bleiben auch die Kinos geschlossen. Immerhin lässt sich auf dem heimischen Bildschirm nachholen, was man dort verpasst hat. Das jüngste Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg, möglicherweise, weil es im zurückliegenden November nur online stattfinden konnte und dabei längst nicht so sichtbar war wie gewohnt. Oder weil das Angebot dort einfach zu groß war, um in elf Tagen alle Filme zu „schaffen“, die man für sich ausgesucht hatte.

Brandanschlug auf eine religiöse Gemeinde

Erst seit wenigen Tagen gibt es beim Streamingdienst Mubi (unter www.mubi.com) nun die Gelegenheit, die georgisch-französische Produktion „Beginning“ zu sehen, die hier beim Filmfestival ihre Deutschlandpremiere hatte. Ein großes Filmdebüt mit einer Geschichte aus einem kleinen Bergdorf, in dem die christlich-orthodoxe Mehrheit einer Gemeinde von Zeugen Jehovas feindselig gegenübersteht. Ein Brandanschlag zerstört das Gemeindehaus und eine Vergewaltigung auch die letzten Gewissheiten von Yana, der Frau des Vorstehers.

Es sei schlechthin kaum zu glauben, dass dieses verstörende Drama erst das Debüt der georgischen Regisseurin Dea Kulumbegashvili sei, urteilte die Jury in Mannheim, die die „kompromisslose Vision“ ausdrücklich lobend erwähnte. Der Film zeichne sich durch eine bemerkenswerte Präzision und formale Stilsicherheit aus, „insbesondere, wenn man bedenkt, dass dieses handwerkliche Meisterstück eine so niederschmetternde und unbequeme Geschichte erzählt“.

Georgien hatte „Beginning“ für den Oscar 2021 vorgeschlagen, genau wie Deutschland „Und morgen die ganze Welt“. Keiner der beiden Filme hat es jetzt auf die Shortlist gebracht, doch wenigstens ist auch die deutsche Nominierung bald wieder zu sehen.

Jugendliche aus dem Jungbusch gegen „Faschos“

Gerade mal vier Spieltage hatte das Mannheimer Antifa-Drama „Und morgen die ganze Welt“ in den Kinos, bevor am 2. November der „Lockdown light“ die Leinwände wieder verdunkelte. Bislang kaum gesehen wurde daher Julia von Heinz’ spannende Geschichte einer antifaschistischen Initiative und Wohngemeinschaft im Jungbusch, die sich sowohl gewaltlos als auch handgreiflich gegen „Faschos“ zur Wehr setzt. Von Mannheim aus fährt die linke Gang auch in das fiktive Örtchen Hemsdorf, in dem wöchentlich „besorgte Bürger“ demonstrieren, seitdem dort eine Frau niedergestochen wurde. Ein Erzählstrang, der in der Pfalz an Kandel erinnert, das 2018 nach dem Mord an einer jugendlichen Einwohnerin regelmäßig zum Schauplatz rechtspopulistischer Demonstrationen wurde.

„Und morgen die ganze Welt“, mit Mala Emde in der Hauptrolle, wird darüber fast schon zum Abenteuerfilm, wenn die Mannheimer Antifaschisten auf einem Parkplatz gemeinschaftlich gegen die Rechten vorgehen, sich auch von Rückschlägen nicht kleinkriegen lassen, Sprengstoff in die Hände bekommen und sich fortan gezielt auf Größen der Neonazi-Szene „einschießen“. Am 1. März startet der Film bei Amazon Prime Video (www.amazon.de/primevideo) und am 15. des Monats erscheint er auf Blu-ray und DVD.

Filmgeschichte im Homeschooling

Eine schöne Möglichkeit zum privaten filmhistorischen Homeschooling bietet sich ab Sonntag eine Woche lang im Fernsehen. Am 14. Februar um 20.15 Uhr (leider zeitgleich zum neuesten „Tatort“ aus Ludwigshafen) zeigt Sat.1 mit „A Star Is Born“ (2018) von und mit Bradley Cooper die jüngste Verfilmung ein und desselben Stoffes. Bereits viermal wurde das großartige Melodrama verfilmt, das von einem alternden, absteigenden und trinkenden Star und seiner jüngeren Geliebten erzählt, die ihn bald an Ruhm überflügelt. Weil die Geschichte selbst im Showbiz spielt, spiegelt sich in jeder neuen Fassung auf das Anschaulichste auch das jeweilige Selbstverständnis Hollywoods und der Entertainment-Industrie.

Die Fassung, die noch bis zum 21. Februar auf www.arte.tv/de unter dem Titel „Ein Stern geht auf“ abzurufen ist, ist die erste von 1937 mit Janet Gaynor und Fredric March, die auf Sat.1 die neueste mit Lady Gaga, die vor drei Jahren in die Kinos kam. Die anderen beiden, „A Star Is Born“ (1976) mit Barbra Streisand und Kris Kristofferson, und „Ein neuer Stern am Himmel“ (1954) mit Judy Garland und James Mason, sind mit etwas Glück auf Blu-ray oder DVD zu bekommen.

Die Kolumne

Lieber ein Konzert online angucken oder einen Film streamen? Ein Buch lesen oder durch eine virtuelle Ausstellung klicken? Das Kultur-Angebot in der Region ist normalerweise groß. Aber auch zu Corona-Zeiten geben wir freitags Kultur-Tipps in unserer Kolumne „Ausgesucht“.