Klaus Schirdewahn hat als Schwuler viele Jahre ein Doppelleben geführt. In den 1960er-Jahren wurde er Opfer eines Paragrafen, den die Nationalsozialisten verschärft hatten und auf den sich die Gerichte in der Bundesrepublik noch lange beriefen. Wegen „Unzucht mit einem Mann“ wird Schirdewahn damals zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Und er muss sich einer Therapie gegen Homosexualität unterziehen. Im selben Land, in dem der Kurpfälzer das über sich hatte ergehen lassen müssen, durfte er 58 Jahre später an einem besonderen Tag eine Rede im Bundestag halten. Die ganze Geschichte des mittlerweile 75-Jährigen lesen Sie hier.