Einmal im Monat berichten RHEINPFALZ-Kollegen unter dem Titel „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag, neue Entwicklungen oder Themen, die unter Journalisten für Gesprächsstoff sorgen – um Sie, liebe Leserinnen und Leser, daran teilhaben zu lassen. Heute geht’s um unsere Sommertouren, die ein Comeback feiern.

Pandemie? Was genau war das noch mal? Es gab Zeiten, die noch gar nicht so lange her sind, gefühlt aber schon Lichtjahre zurückliegen, in denen wir nahezu täglich über Corona, Testzentren, Masken und Inzidenzen berichtet haben. In denen wir nur noch selten gemeinsam im Büro saßen und uns gefragt haben, ob und wie lange uns dieses verdammte Virus noch in Schach hält. Zum Glück scheint diese unselige Phase überstanden. Hoffen wir es.

Doch auch wenn die Pandemie ihren Schrecken verloren hat. Sie hat etwas verändert. Auch in unserer Arbeit. Homeoffice kam und ist in einem gewissen Ausmaß geblieben. Das hat Vor- und Nachteile. Mit Telefon- und Videokonferenzen verhält es sich nicht anders.

Aus Sicherheitsgründen verschwunden sind in dieser kontaktarmen Zeit auch einige RHEINPFALZ-Angebote, die uns und unseren Lesern ans Herz gewachsen waren. Wie unsere Sommertouren, von denen wir wegen des ratsamen Abstandsgebots dann auch tatsächlich Abstand genommen hatten. Sommertouren, was war das noch mal? Eingefleischte Leser wissen das natürlich und haben bereits nachgefragt, ob wir die Ausflüge, Besuche oder Mitmachaktionen in den Ferienwochen wieder anbieten. Das kann ich nun mit einem klaren Ja beantworten, denn auch Firmen und Einrichtungen spielen wieder mit.

Beispielsweise das städtische Klinikum als einer der größten Arbeitgeber der Stadt. In der Hohenzollernstraße entsteht gerade ein Neubau für rund 88 Millionen Euro. Täglich 100 Handwerker sind dort zu Gange, um das sogenannte Haus D bis Mitte 2024 schlüsselfertig zu übergeben – rechtzeitig zum Abschied von Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther, der das 1000-Betten-Haus nach zehn Jahren in den Ruhestand verlässt. 90.000 Kubikmeter Raum werden vor Ort umbaut, 580 Kilometer Elektrokabel verlegt. Eine in jeder Hinsicht imposante Baustelle, die zwei Lesergruppen unter Führung von Bauleiter Harald Venus besichtigen können.

Immer einen Abstecher wert ist auch die BASF-Weinkellerei in der Anilinstraße: 700.000 Flaschen werden dort jährlich umgesetzt, Tropfen zwischen fünf und 1200 Euro lagern im Keller, der einen besonderen Raum besitzt, wo Flaschen gesammelt werden, die von Promis signiert worden sind: Politiker, Entertainer oder Sportler. Eine geführte Tour bietet auch hier ungewöhnliche Einblicke. Im Briefzentrum, wo in den vergangenen 25 Jahren acht Milliarden Briefsendungen gestempelt, codiert, sortiert worden sind, öffnet für uns ebenfalls seine Türen. Und die (vor Corona) traditionelle Joggingtour im Maudacher Bruch mit Redakteuren steht außerdem wieder auf dem Programm.

Die genauen Termine sowie die Anmeldemodalitäten geben wir demnächst bekannt. Wir freuen uns auf Sie!

Steffen Gierescher, 54, ist seit Herbst 2009 Leiter der Lokalredaktion und läuft bei der Joggingtour mit.