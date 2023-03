Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich – am 7. März endet für das DRK Oggersheim eine lange, eine zu lange Durststrecke. Rund zweieinhalb Jahre nach dem Brand der Kleiderkammer in der Stadtgartenstraße eröffnet der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes wieder die so lange vermisste Hilfs- und Sozialleistung. Und das an der altbekannten Stelle.

Der 23. Juli 2019 war ein schwarzer Tag für die Ehrenamtlichen des Roten Kreuzes.