Auf der deutschlandweiten „Spiegel“-Bestsellerliste Ende Februar steht auf Platz eins Lisa Ridzéns berührender Roman über einen sterbenden alten Mann.

Emily Brontës „Sturmhöhe“ nimmt sich auf der Bestsellerliste wie ein Dinosaurier aus, denn das Buchgeschäft lebt ja davon, Neuerscheinung auf Neuerscheinung zu türmen. Nur selten einmal kommt es vor, dass ein Klassiker aus längst vergangenen Zeiten ein breites Kaufinteresse findet. Dass ihr Roman „Wuthering Heights“ aus dem Jahr 1847, der wegen des frühen Todes der Autorin auch ihr einziger blieb, jetzt im Buchladen Gartenstadt etliche Käufer gefunden hat, dürfte einerseits mit der Neuübersetzung von Wolfgang Schlüter, andererseits mit der Verfilmung zu tun haben, die Mitte Februar in die Kinos gekommen ist.

„Fack ju Göhte“

Es ist erfreulich, wenn Kinobesucher sich zum Vergleich herausgefordert fühlen und zur Romanvorlage greifen. In den meisten Fällen dürften die neugierigen Komparatisten allerdings enttäuscht werden. Die Verfilmungen hinken gewöhnlich stark hinter den Romanen her, was einfach daran liegt, dass Phantasie und eigene Gedanken durch das Lesen eher angeregt werden als durch die Wahrnehmungen auf einer Leinwand oder einem Bildschirm. Außerdem treibt die Filmindustrie den literarischen Vorlagen zumeist noch ihren kritischen Impuls aus und passt sie den eigenen Vorgaben oder den Vorstellungen von Produzenten, Drehbuchschreibern und Regisseuren an. Im Falle von Emily Brontës „Sturmhöhe“ werden die Leser des Romans daher starke Abweichungen zu der x-ten Verfilmung seit 1939 bemerken, die auf den Roman eine feministische Perspektive werfen wollte.

Sollte das Vergleichen von Filmen mit der literarischen Vorlage Schule machen, könnte auf die Bestsellerlisten demnächst eine Shakespeare-Flut zukommen. Denn „Hamnet“ feiert derzeit Erfolge. Allerdings fußt der Film über den Pesttod von Shakespeares Sohn im Kindesalter bereits auf einem Roman, ist also das Phantasieprodukt eines Phantasieprodukts. Über Shakespeares Leben ist wenig bis nichts bekannt, und es ist noch nicht einmal sicher, wer er war.

Wenn Jugendliche durch Verfilmungen zur Klassikerlektüre gebracht würden, wäre eine solche Entwicklung noch erfreulicher. Denn nicht nur hapert es den Pisa-Studien zufolge in Deutschland ja schon an der Lesefähigkeit. Auch das Lesen und Besprechen von Klassikern wird in den Schulen, selbst an Gymnasien, nach allem, was darüber bekannt ist, sträflich vernachlässigt. Der Filmtitel „Fack ju Göhte“ spricht da eine deutliche Sprache. Statt die höchsten Maßstäbe zu setzen, werden die Erwartungen immer weiter heruntergeschraubt, Stichwort „einfache Sprache“. Dem Widerwillen der Schüler gegen den „langweiligen alten Kram“ wird nachgegeben, statt das Vorurteil zu widerlegen. Denn das Lesen der Klassiker erweitert nicht nur den Wortschatz, es erweitert außerdem den geistigen Horizont über die Befangenheiten im gegenwärtigen Alltag und im heimischen Kulturkreis hinaus.

Statt für Klassiker begeistern sich viele Teenager für Bücher der Genres New Adult und Romantasy, was die seit Jahren rückgängigen Verkaufszahlen auf dem Buchmarkt ein wenig ausgleicht. Bemerkenswert ist hier auch der bevorzugte Griff zum englischen beziehungsweise amerikanischen Original, was freilich den Englischkenntnissen zugute kommt.

Politik und Unternehmen haben vorrangig die ältere Generation im Blick, ihre Wähler- beziehungsweise Käuferschaft. Die Jugend, die die Zukunft der Gesellschaft und des Staates bedeutet, wird von dieser Nach-mir-die Sintflut-Einstellung nicht nur in der Klima-, Schulden- und Rentenpolitik, sondern eben auch in der Bildungspolitik vernachlässigt. So macht sich der demographische Wandel und eine Generationenkluft auch auf dem Buchmarkt und auf den Bestsellerlisten bemerkbar.

Ängste und das Artensterben

Nachdem Elke Heidenreich erst im vergangenen Jahr mit „Altern“ einen Megaseller vorgelegt hat, der monatelang die Bestsellerlisten anführte, zieht nun Ildiko von Kürthy mit „Alt genug“ nach (Platz vier bei Thalia in Frankenthal). In dem neuen Buch der 58-jährigen „Brigitte“-Kolumnistin und Autorin humorvoller Romane geht es weniger um das Älterwerden, dem sie viele gute Seiten abgewinnen kann, auch nicht um Liebeskummer, sondern um Ängste und deren Überwindung. „Eine Zeit lang bestand ich nur noch aus Angst“, gesteht sie einmal. „Alt genug“ soll der verbreiteten Ansicht „Zu alt!“ trotzen.

Marc Elsberg widmet sich mit „Eden“ (Platz 3 bei Thalia in Frankenthal und in Limburgerhof bei Frank & Hugendubel), anders als der Titel erwarten lässt, keinem paradiesischen Zustand, sondern dem globalen Artensterben und seinen verheerenden Folgen für die Menschheit in Form eines Romans. Er will weniger belehren, als zu einem veränderten Verhältnis zur Natur beitragen.

Ferdinand von Schirachs neues Buch ist ein Kinderbuch. Und obwohl es „nur“ ein Kinderbuch ist, ist es bei Thalia in Frankenthal gleich auf Platz eins gelandet. Der Strafverteidiger und durch seine juristischen Fallgeschichten mit Fragen nach Schuld oder Gerechtigkeit bekannte Autor erhebt mit „Alexander“ seine Stimme für die Staatsform der Demokratie. Er lässt einen Jungen auf einer Reise nach einer guten Gesellschaftsordnung forschen.

Auf zwei weitere Neuerscheinungen, die bei Bücher Bender stark nachgefragt waren, sei hingewiesen. Abbas Khider schildert in „Der letzte Sommer der Tauben“ den Terror des „Islamischen Staats“ aus der Sicht eines Kindes. Und der durch sein Buch „Resonanz“ bekannt gewordene Soziologe Hartmut Rosa widmet sich mit „Situation und Konstellation“ (Platz 6 auf der „Spiegel“-Liste Sachbuch) einer unter anderem durch Bürokratisierung immer eingeengteren Entscheidungs- und Handlungsfreiheit des einzelnen.

Lesetipp

Richard Price: Lazarus Man

Claudius Kaboth von der Thalia-Filiale auf den Mannheimer Planken empfiehlt „Lazarus Man“ von Richard Price. „Einer der großen amerikanischen Kriminalautoren kehrt auf die literarische Bühne zurück“, schwärmt der Mitarbeiter in der Mannheimer Filiale der Buchhandelskette. Richard Price, Autor des auch verfilmten Krimis „Clockers“ und Drehbuchautor der Fernsehserie „The Wire“, begreift seine Krimis immer zugleich als Gesellschaftsromane. Im Fokus von „Lazarus Man“ steht so auch kein Verbrechen, sondern ein Unglück. Der Zusammenbruch eines fünfstöckigen Mietshauses im New Yorker Stadtteil Harlem bildet den Ausgangspunkt für ein stimmungsvolles und spannendes Porträt von New Yorker Originalen. Mit kurzen, prägnanten Sätzen lässt der Autor sie lebendig werden und sehr real wirken. Richard Price konzentriert sich auf die Hilfsbereitschaft der Anwohner, und der Roman macht so Hoffnung auf Menschlichkeit im Angesicht der Katastrophe, findet Claudius Kaboth.

Bestsellerlisten

Buchladen Gartenstadt

1. Klaus-Peter Wolf: Ostfriesenerbe

2. Martina Hefter: Guten Morgen, wie geht es dir?

3. Trude Teige: Als Großmutter im Regen tanzte

4. Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen

5. Emily Brontë : Sturmhöhe

Leseecke Oppau

1. Fredrik Backman: Eine ganz dumme Idee

2. Jo Nesbø: Minnesota

3. Simon Beckett: Knochenkälte

4. Lisa Ridzén: Wenn die Kraniche nach Süden ziehen

5. Uwe Ittensohn: Weinfluch

Thalia in der Rheingalerie

1. Freida McFadden: Sie kann dich hören

2. Sebastian Fitzek: Der Nachbar

3. Steffen Boiselle: Meine allerersten Pfälzer Worte: Ludwigshaafe

4. Klaus-Peter Wolf: Ostfriesenerbe

5. Ulrich Magin: Pfälzer Kriminalfälle

Thalia Frankenthal

1. Ferdinand von Schirach: Alexander

2. Uwe Ittensohn: Weinfluch

3. Marc Elsberg: Eden. Wenn das Sterben beginnt

4. Ildiko von Kürthy: Alt genug

5. Daniela Katzenberger: Katze goes Muskelkater

Frank und Hugendubel

1. Linus Geschke: Das Camp

2. Leila Slimani: Trag das Feuer weiter

3. Marc Elsberg: Eden. Wenn das Sterben beginnt

4. Julian Barnes: Abschiede

5. Susanne Abel: Du musst meine Hand fester halten, Nr. 104

Bücher Bender, Mannheim

1. Leila Slimani: Trag das Feuer weiter

2. Abbas Khider: Der letzte Sommer der Tauben

3. Annedore Rieder: Eine Stadt und ihre Menschen in den 1950er Jahren

4. Hartmut Rosa: Situation und Konstellation

5. Holger Stark: Das erwachsene Land

Thalia auf den Planken

1. Sarah Sprinz: Dunbridge Academy – Wherever

2. Freida McFadden: Sie kann dich hören

3. Klaus-Peter Wolf: Ostfriesenerbe

4. Steve Cavanagh: Kill for me

5. Freida McFadden: Der Freund – Ist er dein Traumpartner oder dein Killer?