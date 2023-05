Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beate Baumgärtner würde das Jahr 2020 eigentlich gerne streichen. Anfang Januar verloren sie und ihr Mann durch einen Brand ihre Wohnung in der Gartenstadt. Inzwischen ist die Familie in Maudach heimisch. Und leidet doch, weil Corona ihrem Carneval-Club Glücksritter so zusetzt. Ein Gespräch über ein ganz besonders schwieriges Jahr.

Es sind immer wieder Kleinigkeiten, die Beate Baumgärtner an die schlimmen Tage Anfang Januar erinnern. Bei einem Brand ist ihre Wohnung am Rande des Maudacher Bruchs komplett zerstört