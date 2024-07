Rund 65 Millionen Euro steckt der darauf spezialisierte Projektentwickler International Campus (IC) Group, München, in der Halbergstraße in 337 Studentenapartments sowie eine Kita mit 75 Plätzen. Zum Sommersemester 2025 soll der Komplex bezugsfertig sein. Richtfest war am 27. Juni 2024, Baustart im Januar 2023.

Das „The Fizz“ getaufte Vorhaben ist Teil des fünf Baufelder umfassenden „Ludwigs-Quartiers“ auf dem ehemaligen Halberg-Areal. Es ist das aktuell größte Wohnbauprojekt in der Innenstadt. In dem IC-Komplex mit einer Bruttogeschossfläche von 18.000 Quadratmetern – das entspricht der Größe von zweieinhalb Fußballplätzen – sollen 337 vollmöblierte Apartments für Studierende und Auszubildende mit einer Durchschnittsgröße von 20,4 Quadratmetern entstehen, ergänzend dazu Wohngemeinschaften (WG) mit einer Fläche von 91 Quadratmetern.

Die Monatsmieten für ein WG-Zimmer starten bei 680 Euro, für ein Single-Studio bei 820 Euro. Darin enthalten sind Nebenkosten, Möbelmiete, Internetzugang sowie eine Servicepauschale für Dienstleistungen. Denn um die vorgesehenen Gemeinschaftsflächen, wie eine Gemeinschaftsküche, TV- und Gaming-Areas sowie die Dachterrasse, sollen sich zwei bis drei Festangestellte kümmern. Ferner sind 380 Fahrrad- und 135 Pkw-Stellplätze sowie im Erdgeschoss eine Kita für drei Gruppen mit 75 Kindern geplant. Die Kitafläche beträgt 1000 Quadratmeter: 500 draußen, 500 drinnen.