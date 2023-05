Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach erfolgreichem Start ist der VfK 07 Schifferstadt in der Zweiten Ringer-Bundesliga mit drei Niederlagen in Serie aus dem Tritt geraten. Jetzt will der Aufsteiger im Heimduell am Samstag mit dem SRC Viernheim wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

„Wir wussten im Vorfeld, dass wir in der Vorrunde Probleme haben werden und deshalb gesagt, wir müssen total cool bleiben“, betont VfK-Freistiltrainer Erol Bayram. Probleme bereiten die internationalen