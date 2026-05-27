Im Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wird am Donnerstag, 28. Mai, die Wanderausstellung „Familiärer Darmkrebs: Früh informiert – besser geschützt“ eröffnet (Raum B14, Berliner Straße 23a). Sie wurde von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz (LZG) und der Stiftung Lebensblicke initiiert. Von 9 bis 10 Uhr wird Jürgen F. Riemann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Lebensblicke, für die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit und des Jobcenters einen Vortrag halten und Fragen beantworten. Im Anschluss richtet sich das gleiche Angebot von 10.30 bis 11.30 Uhr an die Kunden. Die Wanderausstellung wird finanziell gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Gesundheit Rheinland-Pfalz sowie die Barmer Ersatzkasse. Sie kann von Institutionen in Rheinland-Pfalz bei der LZG kostenlos ausgeliehen werden. Die Ausstelung läuft bis 23. Juni.