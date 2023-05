Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ihr Jubiläumsjahr nutzt die Stiftung Lebensblicke in besonderer Weise, um für ihre Anliegen im Kampf gegen eine schlimmstenfalls tödliche Krankheit zu werben.

25 Jahre alt wird die Stiftung Lebensblicke mit Sitz in Ludwigshafen in diesem Jahr. Ein Grund für die Verantwortlichen, in ihrer Heimatstadt ein Zeichen zu setzen. Im Mundenheimer Zedtwitzpark pflanzte