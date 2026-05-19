Baugrube am Berliner Platz: Seit Mitte Mai sind zwei Ansichtskarten des Ludwigshafener „Lochs“ erhältlich. Dort ist der Gebäudekomplex „Palatineo“ geplant.

Im Sommer 2015 verschwand mit der „Tortenschachtel“ ein Wahrzeichen von Ludwigshafen und hinterließ in bester Innenstadtlage einen tiefen Krater, der im Volksmund das „Loch“ genannt wird. Das geplante Projekt eines 17 Stockwerke hohen Glaspalastes („Metropol“), der das „Loch“ kurzfristig wieder schließen sollte, dümpelte einige Zeit vor sich hin und endete mit der Insolvenz des Investors. Aktuell soll hier ein Klinkerbau mit bis zu sieben Geschossen entstehen („Palatineo“ genannt), die Baugenehmigung liegt vor. Doch ob sich die Ankündigung „verfügbar ab 2027“ auf den Transparenten am Bauzaun erfüllen wird, erscheint zumindest fraglich. Noch ist die Stadt in Verhandlungen mit dem Freiburger Bauunternehmen Unmüßig, ob der zentrale Rathausstandort in die sechs oberen Etagen des vom Stararchitekten Max Dudler geplanten Hauses einzieht.

Ansichtskarte Nummer zwei, tagsüber: eine andere Perspektive aufs „Loch“. Foto: Buchholz/oho Bietet seit 2018 ungewöhnliche Stadtführungen an: Helmut van der Buchholz, hier am Lutherplatz in der Stadtmitte. Foto: Steffen Gierescher Van der Buchholz bei einer seiner Führungen vor dem Wilhelm-Hack-Museum. Foto: Steffen Gierescher Stadtführungen mit Gästen am Rhein. Foto: Steffen Gierescher Van der Buchholz mit Teilnehmern an einer Führung in der Innenstadt. Foto: Steffen Gierescher Entwurf des „Palatineo“-Gebäudes auf einem Bauzaun-Plakat. Foto: Steffen Gierescher Berliner Platz: Das „Loch“ aus der Vogelperspektive. Foto: Michael Schmid Foto 1 von 7

Unterdessen feiert das „Loch“ im Spätsommer 2026 seinen elften Geburtstag. Mittlerweile haben sich die Ludwigshafener an den Anblick gewöhnt und pflegen ihren eigenen Umgang damit. Mit einer Mischung aus Stolz und Ironie werden Gäste von außerhalb an das „Loch“ herangeführt und lassen diese zumindest staunen und bemerken, dass andere Städte solch eine „Attraktion“ nicht aufweisen können. Seit etwa anderthalb Jahren hat das große „Loch“ von Ludwigshafen auch einen eigenen Eintrag bei Google Maps mit (aktuell) fünf von fünf möglichen Bewertungspunkten.

So war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann es nach dem Wegfall der anderen Stadtmotive (Tortenschachtel, BASF-Hochhaus, Rathaus-Center) Ansichtskarten des neuen Wahrzeichens der Innenstadt gibt.

Stückpreis ein Euro

„Und wenn es niemand anders macht, dann muss man es eben selbst voranbringen“, meint der Künstler Helmut van der Buchholz und vertreibt seit einer Woche zwei Ansichtskarten dieser Ludwigshafener Besonderheit, jeweils eine mit Tages- und Nachtansicht zum Stückpreis von einem Euro, die nach seinen Angaben auf Wunsch auch signiert und/oder auch gelocht werden können. Bei einer Abnahme von größeren Stückzahlen sei ein Mengenrabatt möglich. Bestellt werden können die Karten per E-Mail an helmut@helmutvan.de.

Helmut van der Buchholz, bekannt durch seine „Ugliest City Tours“, sieht in dem Projekt den Versuch, der virtuellen Welt aus Künstlicher Intelligenz und Social Media etwas reales hinzuzufügen, das man in den Händen halten kann. Wenn sich die „Lochpostkarten“ erfolgreich entwickeln, sind dem gebürtigen Hannoveraner zufolge auch andere Motive mit aktuellen Stadtansichten (Helmut-Kohl-Allee, Brückenbaustelle) möglich. 1960 ist Helmut van der Buchholz nach Ludwigshafen umgezogen. Nach Abitur und Zivildienst legte er 1984 die Gesellenprüfung als Steinmetz- und Bildhauer ab, 1994 folgte der Diplomabschluss für Architektur und Städtebau. Seit 2018 bietet er Stadtführungen durch ein etwas anderes Ludwigshafen an. 2024 gewann er die 5. Kunstweltmeisterschaft im Wilhelm-Hack-Museum des Bueros für angewandten Realismus.