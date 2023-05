Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Rheingönheim Daniela Müller getroffen. Die dreifache Mutter freute sich über ihren ersten „kinderfreien Vormittag“ seit drei Monaten und genoss ihn mit einem ausgiebigen Frühstück.

Sie wohnen hier in Rheingönheim?

Nein, wir leben in Mundenheim. Aber ursprünglich stamme ich aus Altrip.

Ich dachte immer, dass es relativ schwer ist, einen Altriper dazu zu bringen, seine Heimat zu verlassen …

Das