Die Feuerwehr hat am Sonntagnachmittag einen Wohnhausbrand auf der Parkinsel gelöscht. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei hatte eine Dampfbügelstation das Feuer ausgelöst. Durch die Hitze platzte in dem Einfamilienhaus in der Parkstraße ein Küchenfenster. Der Brandherd wurde von der Feuerwehr schnell entdeckt und abgelöscht. Das Gebäude muss wegen der starken Qualmentwicklung maschinell belüftet werden. Durch Ruß und Rauch ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Die Eigentümerin konnte vorübergehend bei Verwandten untergebracht werden. Der Alarm ging bei der Feuerwehr um 14.36 Uhr ein, um 16 Uhr war der Einsatz beendet. Vor Ort waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit sieben Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.