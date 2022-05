Die GML nimmt nach anderthalb Jahren Montagezeit den neuen Müllkessel 4 in Betrieb. Das wird in den kommenden Tagen zu Dampfentwicklung und auch Lärm führen, teilt der Betreiber mit.

Das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) entsorgt den Restmüll von einer Million Einwohnern der Region und gewinnt bei der Verbrennung gemeinsam mit den Technischen Werken Ludwigshafen Fernwärme für Gebäude in der Stadt. Bis 2024 werden im Kraftwerk zwei der drei Müllkessel im laufenden Betrieb ausgetauscht. Der neue Müllkessel gehört zur Modernisierung des Müllheizkraftwerks, die unter dem Projektnamen „Ignis“ (lateinisch für Feuer) läuft. Der Betreiber GML GmbH investiert dafür einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Seit zwei Jahren laufen umfangreiche Bauarbeiten, die nun in die heiße Phase kommen. Der neue Kessel wird ab Herbst einen alten Kessel ersetzen, in dem Abfälle verbrannt werden. Dazu muss vom 30. Mai bis 17. Juni der Müllkessel 4 „ausgeblasen“ werden.

Hintergrund: Beim „Ausblasen“ eines Dampfkessels werden alle Kesselrohre, in denen später aus Wasser der Hochdruckdampf erzeugt wird, von innen gereinigt. Dabei werden lose Fertigungs- und Montagereste und andere Körnchen entfernt. „Würde man das nicht machen, würden diese kleinen Teilchen im Rohrsystem verbleiben und später im Betrieb die Turbinen der TWL stark beschädigen. Ein Ausblasen ist also zwingend notwendig und nicht vermeidbar“, teilt die GML mit.

Lärmbelastung wächst

In den kommenden zweieinhalb Wochen werden an den Werktagen zwischen 7 und 18 Uhr zwei „Ausblasevorgänge“ pro Tag durchgeführt. Dies ist mit einer Geräuschentwicklung verbunden. Wasserdampf strömt mit bis zu 15 bar Überdruck und hoher Geschwindigkeit aus. Der jeweils 30-minütige Vorgang beginnt leise, dann wächst die Lärmbelastung an, wie die Betreiber weiter mitteilen. Die GML hat nach eigenen Angaben Lärmschutzmaßnahmen ergriffen, um die Austrittsgeräusche zu mindern.

Laut GML ist am „Ausblaseort“ auf dem Kraftwerksgelände mit einer Lautstärke von 85 Dezibel zu rechnen. Dies entspreche ungefähr der Lautstärke von Lkw-Verkehr in unmittelbarer Nähe. „Beim nächstgelegenen Haushalt am Bahndamm in Richtung Frankenthaler Straße werden wir den zulässigen gesetzlichen Lärmschutz-Tagesgrenzwert nicht überschreiten“, versichert das Unternehmen. Nach seinen Berechnungen komme es dort zu einer maximalen Lautstärke von 60 Dezibel. Zum Vergleich: Normales Sprechen in einem Meter Abstand ist ungefähr 60 Dezibel laut und ein Staubsauger macht in einem Meter Entfernung eine Lautstärke von etwa 70 Dezibel.

Anwohner informiert

Da der Müllkessel mit Wasserdampf ausgeblasen wird, der beim Austritt kondensiert, entstehen sichtbare Wasserdampfschwaden. Sie können anfangs durch die Metallkörnchen rötlich gefärbt sein und werden dann farblos oder weiß, je sauberer der Kessel ist. Die GML hat alle Anwohner schriftlich vorab informiert.

Noch Fragen?

Die GML beantwortet per E-Mail an info@gml-ludwigshafen.de oder unter Telefon 0621 59177-222 Fragen von Bürgern.