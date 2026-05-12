Schiffe brauchen genug Wasser unter dem Kiel – sonst laufen sie Gefahr, steckenzubleiben. Damit das nicht passiert, überwacht ein ganz besonderes Schiff den Rhein.

Kriemhild fährt den Rhein auf und ab. Denn Kriemhild heißt das 17 Meter lange Peilschiff, das zurzeit unterwegs ist. Ein Peilschiff misst mit einem sogenannten Fächerecholot die Wassertiefe. Echolot ist die Technik, mit der Schallwellen ausgesendet werden, mit deren Echo man dann Rückschlüsse auf die Entfernung und Beschaffenheit eines Objekts ziehen kann. So funktionieren beispielsweise die Parksensoren am Auto oder die Orientierung von Fledermäusen in der Nacht.

Die Tiefenmessung passiert einmal im Jahr, erklärt Marc Hannig von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSA) Oberrhein in Mannheim. Wassertiefe messen, klar, das dient der Binnenschifffahrt, damit die immer genug Wasser für ihre großen Kähne hat. Wie tief das ist? „2,10 Meter, mindestens, gemessen am Referenzwert“, sagt Hannig. Der Referenzwert, im Fachjargon GIW, ist eine Pegelhöhe, die eine befahrbare Rinne noch garantiert, und innerhalb eines Jahres nie öfter als an 20 Tagen unterschritten werden sollte. Weil aber das Wasser im Fluss permanent den Boden – Sohle genannt – verändert, muss man das regelmäßig überprüfen.

Großes Einsatzgebiet

Und eben dafür fährt die Kriemhild. Von Mainz bis Basel – der Zuständigkeitsbereich der WSA – mit einer Crew von drei Personen. Die ist dabei nicht durchgehend dieselbe: Weil es auf dem kleinen Schiff keine richtigen Übernachtungsmöglichkeiten gibt, wird es am Ende des Tages im Hafen angelegt, und die Mannschaft geht nach Hause. Drei Kilometer am Tag werde gepeilt, sagt Hannig. Um das Pendeln zu verkürzen, wechselt deswegen die Besatzung je nach Einsatzgebiet. Für die Gegend um Ludwigshafen nächtigt das Schiff im Mannheimer Hafen – ganz nah an der Kurt-Schumacher-Brücke. Seinen Heimathafen hat das Boot übrigens im Baden-Württembergischen Iffezheim bei Rastatt.

Was aber passiert, wenn durch Messungen tatsächlich eine seichtere Stelle bemerkt wird? Dann, erklärt Hannig, wird eine Tonne ausgelegt, die vor der Stelle warnt. Und dann wird das Baggerschiff bestellt, damit die Stelle wieder tiefer gemacht werden kann. So wie Anfang des Jahres, als zwischen den Rheinbrücken eines unterwegs war, das dann die kritische Stelle ausbaggert, um den Schutt an einer tieferen wieder abzuladen. Die Kriemhild hatte im Vorfeld eben dort festgestellt, dass der Rhein nicht tief genug ist.

Rhein kann auch zu tief sein

Wie man in den Tiefenkarten des WSA von der Messung aus dem vergangenen Jahr sehen kann – alle von ihnen sind öffentlich über ein System mit dem Namen „Elwis“ zugänglich –, ist der Rhein bei Ludwigshafen fast durchgehend im grünen Bereich. Vor allem an den geraden Abschnitten liegt die Tiefe häufig bei vier oder mehr Meter unter dem Referenzwert. An anderen Stellen liegt die Tiefe aber nicht unter dem geforderten Referenzwert, wie eben vor allem zwischen den Rheinbrücken. Die wortwörtliche Innenseite der Rheinkurve fällt flacher aus – das ist auch so bei der Parkinsel oder Mannheims Reißinsel und Waldpark. Die sandigen, flachen Strände dort zeugen von den Strömungseffekten.

Es ist aber nicht immer so, dass der Rhein eine Tendenz dazu hat, zu flach zu werden. „Wenn der Rhein zu tief wird, ist das auch nichts, denn dann wird das fürs Grundwasser gefährlich“, erklärt Hannig. Das kann dort passieren, wo der Rhein sehr schnell fließt. Mit sogenannten Buhnen, die die Strömung am Ufer verlangsamen und damit die Flussmitte beschleunigen, kann das schnell geschehen. Deswegen gibt es auch das wortwörtliche Gegenteil von Baggerschiffen, die sogenannten Geschiebewerke. Eines davon liegt in Iffezheim und bringt Geschiebe – das sind Sand und Kies – in den Rhein, damit er sich nicht zu tief eingräbt.

Bleibt nur noch eine Frage, nämlich: Warum heißt ein Peilschiff eigentlich Kriemhild? Laut Hannig liegt das daran, dass das Boot – das erst später in seinem Leben zu einem Peilschiff wurde – früher in Worms stationiert war. Und dort hatte man einige Schiffe nach Figuren aus der Nibelungensage benannt. So auch Kriemhild – es gebe aber auch zum Beispiel noch Hagen oder früher einen Siegfried.