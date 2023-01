Seit 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt Organisationen und Vereine. Auch in diesem Jahr ist die RHEINPFALZ wieder mit im Boot und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 54: Mit Geld der „Aktion 72“ unterstützte die Beratungsstelle Pro Familia eine Frau, die in einer sehr schwierigen Lebenssituation lebt. Ihr wurde damit eine langfristige Verhütung ermöglicht.

Fall 55: Kindern mit Teilleistungsschwächen (ADS/ADHS, Autismus, Kontaktschwierigkeiten, emotionalen Störungen, Wahrnehmungsstörungen) fällt es häufig schwer, Freunde zu finden und Freundschaften aufrechtzuerhalten. SeHT („Selbsthilfe-Verein für Menschen mit Teilleistungsschwächen“) unternimmt mit den „Powerkids & Eltern“ regelmäßige Ausflüge in Parks oder auf Spielplätze. Im Winter treffen sie sich zum Basteln. Die Kinder und ihre Geschwister freuen sich, ihre neuen Freunde monatlich zu treffen. Die Eltern tauschen sich gerne untereinander aus, sei es über Hausaufgaben oder familiäre Probleme. Der Verein erhält für seine Arbeit eine Zuwendung aus der „Aktion 72“.

Fall 56: Ein Mann zeigt mit 72 Jahren Symptome einer seltenen Form von Demenz. Es kam zu körperlichen Übergriffen auf die Ehefrau, danach folgte die Einweisung in eine Psychiatrische Klinik. Die Eheprobleme verschärften sich zusehends. Nach dem Klinikaufenthalt wurde der Mann wieder übergriffig gegenüber seiner Frau. Ihm wurde eine gerichtliche Verfügung auf Abstand erteilt. Der Mann zog deshalb beim Sohn ein. Nach drei Wochen durfte er zurück zur Ehefrau, die Verfügung wurde zurückgenommen. Nun wird die Familie kostenlos von der Alzheimer-Gesellschaft beraten, deren Arbeit von der „Aktion 72“ unterstützt wird.

Die Spendenliste

10 Euro: Karl-Heinz Ruppel, Anna Diehl, Heidemarie u. Reinhold Beckmann, Hildegard u. Egon Grun, Margarete Siefert, Uwe Hahn; 15: Erika und Arnulf Bürger; 20: Reinlinde Gerstmann, Karin u. Werner Thun, Barbara u. Helmut Schmidt, Gudrun u. Joachim Herbst, Dagmar Römer, Hedwig u. Klaus Baltruschat, Margarete u. Adolf Depper, Klara u. Horst Wallendorf, Elisabeth Mayer, Ursula Schaich, Friedelinde Grimm, Andrea u. Thomas Berlinger, Elvira Heyn, Margot Böhle, Elfi u. Horst Brüggemann, Ilse u. Josef Warth, Michael Schultrich, Rita Steinbacher, Ruth Marnet; 25: Stefan Stark, Edith u. Heinz Hasslinger, Waltraud Schmitt, Jessica Kempf, Josef Müller; 30: Birgit u. Günter Kirsch, Iris u. Helmut Heck, Alice u. Andreas George, Elisabeth Nist, Kirsten u. Michael Wendel, Brigitte u. Walter Dissinger, Christine u. Matthias Lorbacher, Monika u. Peter Grammlich, Birgit u. Stephan Eckel, Edeltraut Wernitz, Beate u. Peter Feick, Uwe Best, Waltraud Beyer, Hennlore u. Hans Rummer; 33: Angelika u. Klaus Willumeit; 35: Ulrich Hartan, Waltraud u. Anton Treppesch; 40: I. und W. Ameis, Marliese Mayer; 50: Peter Müller, Frederike Rüd, Helga Morgenstern-Berry, Doris u. Peter Klein, Wilma Dörr, Sabine Schmitt, Gudrun Kreutz, Rotraut Jordan, Gertrud Heberling, Gabriele u. Peter Kreutzberg, Gabriele Norac, Rosemarie u. Rudolf Funk, Heike u. Manfred Wahl, Emmy Besand, E. Ley, Hannelore u. Volker Polanski, Wanwimon und Dieter Boffo, Christel Koob, Heinz-Dieter Götz, Wolfgang Kempf, Inge Feyerabend, Ute u. Michael Klipphahn, Heidemarie u. Walter Bayer, Doris Bettag, Axel Schröter, Doris u. Paul Hepp, Erika Kehl, Josef Rebhol, Rita Felbinder, Marlies Bauer, Lieselotte Buckel, Ulla Hammann, Ulrike u. Wilfried Ehmann, Kornelia Barchfeld, Christa Maier, Gabriele u. Reinhard Polke, Sibille Gerlach, Cordula u. Ehrhard Kohlmann, Karin Ritthaler, Christa Schumann; 55: Petra u. Michael Heisig; 60: Maria und Günter Obermeier, Petra u. Michael Dietz, Beate Knoll; 67: Stefanie u. Bernd Strauß; 70: Matthias Bleienstein, Doris Schmaltz; 72: Ulrike u. Horst Senk; 75: Ingeburg u. Alfons Staub; 100: Ermelinda und Jürgen Kissel, Marianne Allert, Robert Grahn, Ute Peter und Christine Stanislaus, Hermann Horst, Wilma und German Walther, Karin und Gerhard Hartmann, Annelene Weber, Ute Zajac, Ursula Cullmann, Henning Schiebeler, Heidemarie und Hans-Dieter Maier, Ute Schmihing, Serda und Volker Trasch, Esther König, Horst Göhring und Friedhelm Brunner, Peter Kühhner, Claudia Nuber, Rita Ghironi, Gudrun u. Friedrich Ultes, Ingrid Dissinger, Kerstin Herz-Metzger, Birgit u. Kurt Matheis, Kerstin Glaser, Sebastian Stumpf, Mirjana u. Hartmut Weller, Birgit u. Patrick Drexlmeier, Siegfried Andree; 150: Ute u. Peter Krieger, Ingrid Weickenmeier; 200: Unikat GmbH, Renate Schneider, Andrea Spies, Stefan Magin, Ursula Blatt, Jochen Schädler; 300: Elke Köglmayr; 320: Brigitte u. Jörg Reininghaus; 500: Bettina u. Thomas Landmann, Helga Wolf; 1000: Marion u. Hans-Joachim Orschiedt.

Zwischenstand: 146.072,51 Euro.

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.