Mit Bagger und Mutterboden hat Eckart von Hirschhausen im Mannheimer Mercedes-Werk ein Zeichen für mehr Natur gesetzt. Der Konzern will weitere Flächen entsiegeln.

Rund 600.000 Quadratmeter, also 60 Hektar, umfasst das Werk des Daimler-Konzerns im Mannheimer Stadtteil Waldhof – ein Gelände, auf dem Beton und Asphalt dominieren. Nach und nach sollen jedoch weitere Flächen begrünt werden. Bereits jetzt verweist der Konzern auf insgesamt 45.000 Quadratmeter Grün- und Dachflächen. „Und jeder Quadratmeter zählt“, erklärte Eckart von Hirschhausen bei einem Ortstermin.

Für den Arzt, Moderator und Wissenschaftsjournalisten war es eine Premiere. Zum ersten Mal beteiligte er sich als Vertreter seiner Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ selbst an der Entsiegelung einer betonierten Fläche. Dabei zog er einen nahezu biblischen Vergleich: „Wir können hier ein kleines Senfkorn der Hoffnung pflanzen.“

Mutterboden statt Asphalt

Allerdings mit schwerem Gerät – und Baggerfahren gehört nicht zu den Kernkompetenzen des Mediziners. „Ich bin ja froh, dass ich kein Herzchirurg geworden bin“, sagte von Hirschhausen und lacht, nachdem er die empfindliche Steuerung des kleinen Baggers etwas zu energisch betätigt hatte. Zwar verfehlte er dabei kurzzeitig den vorgesehenen Abfallcontainer, erreichte aber dennoch das Ziel: Mutterboden statt Asphalt.

„Wir wollen unseren Biodiversitätsindex jedes Jahr ein kleines Stück verbessern“, erklärten Dominik Bönik und Tobias Eberhard. Bönik beschäftigt sich bundesweit mit dem Thema, Eberhard ist Leiter für Arbeits- und Umweltschutz im Mannheimer Mercedes-Benz-Werk. Es zähle tatsächlich jeder Quadratmeter – selbst die vier Quadratmeter, die von Hirschhausen höchstpersönlich entsiegelte.

„Natur braucht Fläche“

Unterstützt wurde die Aktion vom Bauunternehmen Diringer & Scheidel, das nicht nur den Bagger stellte, sondern auch generell für entsprechende Arbeiten im Werk zuständig ist. „Entsiegelung gehört zu unserem Rahmenvertrag“, erklärte Bauleiter Roland Büge.

In einem ernsteren Moment verwies von Hirschhausen erneut auf die Bedeutung solcher Maßnahmen: „Natur braucht Fläche.“ Und zur Natur gehörten eben auch die Menschen. Versiegelte, dunkle Flächen heizten sich unter Sonneneinstrahlung stark auf. Entsiegelte Böden dagegen dienten Pflanzen und Insekten ebenso wie der Abkühlung für den Menschen.

Über die Initiative des Daimler-Konzerns freute sich der Mediziner auch persönlich. „Ich habe in Heidelberg und Mannheim Medizin studiert. Für mich ist das eine Rückkehr zu den Wurzeln – und auch Wurzeln brauchen Boden“, sagte er. Zudem könne die Industrie häufig schneller handeln als Kommunen selbst. Gerade im dicht versiegelten Raum Mannheim/Ludwigshafen sei das ein wichtiger Faktor.

Hoffen auf Nachahmer

Mit sichtbarem Respekt näherte sich von Hirschhausen dem Bagger. „Bei der Sendung mit der Maus habe ich damit einmal einen Teil der Dekoration zerstört“, erinnerte er sich schmunzelnd. Anschließend verwies er auf den ökologischen Wert von Muttererde: „Eine einzige Handvoll davon enthält unzählige Mikroorganismen.“

Besonders freute ihn, dass mitten auf dem Industriegelände nun 20 pflegeleichte Pflanzen eine neue Heimat gefunden haben. Gesunde Luft, sauberes Wasser und natürliche Böden seien letztlich keine Aufgabe der Medizin allein. Umso mehr hoffe er im Sinne seiner Stiftung auf zahlreiche Nachahmer – auch bei versiegelten Vorgärten privater Häuser.