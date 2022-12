Unsachgemäß ausgeführte Bitumenarbeiten am Dach des Hauses haben nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Donnerstagnachmittag den Brand in einer Villa in Süd (Richard-Wagner-Straße) ausgelöst. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurde das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Nach weiteren Angaben der Polizei stand kurz nach 15 Uhr der Dachstuhl des Hauses in Flammen, in dem sich drei Wohnungen befinden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Einsatzkräfte konnten sich die drei Bewohner des Hauses ins Freie retten. Die Qualmwolke war weithin in der Innenstadt zu sehen. Die Feuerwehr war mit 40 Mann, drei Löschfahrzeugen und zwei Drehleitern im Einsatz. Gegen 16.45 Uhr war das Feuer gelöscht.