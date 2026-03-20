[Aktualisiert, Freitag, 20. März, 14.23 Uhr] Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhaus in Mannheim-Käfertal hat am Donnerstagnachmittag gebrannt. Das Feuer in der Rollbühlstraße wurde gegen 14.45 Uhr gemeldet. Die Straße war daher zwischenzeitlich stadtauswärts gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Person leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der Brand brach außen am Dach aus. Da es aktuell saniert wird, geht die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass die Ursache durch die Handwerksarbeiten verursacht wurde. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.