[Aktualisiert 19.40 Uhr] Im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim ist am Dienstagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Oberstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde um 18.07 Uhr alarmiert und ist derzeit mit zehn Fahrzeugen vor Ort, um das Feuer zu löschen. Nach Angaben von Feuerwehrchef Stefan Bruck ist ein Mann bei dem Brand leicht verletzt worden. Das Haus sei evakuiert, die Bewohner seien ins Freie geflüchtet. Die Wehrleute bekämpfen das Feuer von außen mit zwei Drehleitern und auch aus dem Innern des Hauses. Der Brand ist in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Eine große Rauchwolke stand über dem Gebäude. Neben der Berufsfeuerwehr sind auch die Freiwilligen Feuerwehren Oppau und Stadtmitte im Einsatz. Vor Ort ist ebenfalls der Rettungsdienst, die Polizei sowie der Entstördienst der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL). Die Löscharbeiten werden nach Angaben der Feuerwehr noch mehrere Stunden bis in die Nacht andauern.

Wegen des Einsatzes sind die Straßenbahngleise in der Rheingönheimer Straße blockiert. Laut Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft kommt es zu Behinderungen im Nahverkehr. Die Busse der Linie 74 in Richtung Rheingönheim können die Haltestellen „Am Schwanen“ und am Mundenheimer Bahnhof nicht anfahren.