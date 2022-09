Derzeit steht ein leerstehendes Firmengebäude in der Pasadenaallee in Ludwigshafen-Mitte in Flammen, die Rauchsäule ist weithin sichtbar. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Nach Angaben der Polizei wurde der Brand um 9.46 Uhr gemeldet, demnach steht der Dachstuhl eines Gebäudes des Unternehmens Palatina-Bus in Flammen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, die Ursache für das Feuer ist noch unklar.