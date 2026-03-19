[Aktualisiert, Donnerstag, 19. März, 16.05 Uhr] Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhaus in Mannheim-Käfertal hat am Donnerstagnachmittag gebrannt. Das Feuer in der Rollbühlstraße wurde gegen 14.45 Uhr gemeldet. Die Straße war daher zwischenzeitlich stadtauswärts gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand eine Person leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Brandursache ist noch unklar.