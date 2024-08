Während des starken Gewitters hat in der Nacht auf Freitag in der Einsteinstraße in Oppau der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses gebrannt. Die Feuerwehr wurde um 22.11 Uhr alarmiert. Sie konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Nachlöscharbeiten und zur weiteren Kontrolle mit einer Wärmebildkamera musste die Dachhaut des Gebäudes geöffnet werden. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten bei Angehörigen übernachten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf 50.000 bis 100.000 Euro.

Gleichzeitig kam es im Ludwigshafener Stadtgebiet zu zwei Einsätzen aufgrund des Starkregens. Weiterhin beschäftigte in Oggersheim die Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage die Feuerwehr. Diese Einsätze wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Oppau abgearbeitet.