Der Dachstrommast eines Hauses in Oppau ist am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, sprühte der Mast gegen 20.30 Uhr auf dem Gebäude in der Windhorststraße Funken. Das Haus wurde geräumt und gesichert, die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) kümmerten sich um die defekte Stromversorgung.