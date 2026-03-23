Risse, undichte Stellen, keine Gewähr: Die Dächer des Kinderzentrums und der Mosaikschule in Oggersheim stehen vor einer Komplettsanierung. Der Start soll noch 2026 sein.

Während der Bau eines zusätzlichen Gebäudes zur Behebung der Raumnot in der Oggersheimer Mosaikschule vorangeht, sollen nun die Flachdächer der Gebäude von Kinderzentrum und Schule saniert werden. Gechätzt werden die Kosten auf 13,8 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen 2026 starten.

Zum Kinderzentrum und zur Mosaikschule mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung kommen täglich rund 1800 Kinder aus Ludwigshafen und umliegenden Städten und Gemeinden. Aufgabe der Einrichtungen ist die therapeutische und soziale Betreuung entwicklungsgestörter, körper- und sinnesbehinderter Kinder. Getragen und finanziert wird das durch zwei Zweckverbände der Mitgliedskommunen Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal, Worms und der Landkreise Rhein-Pfalz, Bad Dürkheim und teilweise Alzey-Worms.

Keine Gewährleistung übernommen

Vor wenigen Jahren wurden dort nach neuen Gesetzesvorgaben bereits umfangreiche Maßnahmen zum Brandschutz vorgenommen. Nicht inbegriffen war die Erhaltung der Gebäudesubstanz. Die damalige Geschäftsführerin der Zweckverbände Kinderzentrum und Schule, Brigitte Edwards, berichtete Anfang 2025, dass nach starkem Regen öfter undichte Stellen am Dach gebe, die Reparaturen nach sich zögen. Dachdeckerbetriebe hätten Rissbildungen am alten Dichtungsmaterial festgestellt. Sie wollten daher für ihre Reparaturen keine Gewährleistung übernehmen, teilte Edwards damals mit. Empfohlen werde eine vollständige Dachsanierung.

Die Haltbarkeit einer Flachdach-Sanierung wird mit 20 bis 25 Jahren angegeben. An der Einrichtung fand sie zuletzt 1997 statt. Eine Vorlage zum Umfang der Sanierung und einem Start noch 2026 wurde in der jüngsten Sitzung der Verbandsversammlung einstimmig angenommen. Die Sanierung der Flachdächer soll für weitere Projekte genutzt werden. Dazu gehören der Aufbau einer Photovoltaikanlage, die Erneuerung der Markisen für den Sonnenschutz, der Einbau neuer Dachlüfter, die Erneuerung der Blitzschutzanlage, der Austausch der asbesthaltigen Eternitplatten und die Erhöhung der Attika, einer Erhöhung am Flachdachrand, die über die Dachkante hinausragt.

Lichtkuppeln für natürliches Tageslicht

Bereits im März 2025 hatte die Verbandsversammlung dafür einen Kostenrahmen von rund 13,8 Millionen Euro beschlossen. Die Geschäftsführung der Zweckverbände informierte in der jüngsten Sitzung, dass die europaweite Ausschreibung für die Planungen des Architekten sowie für die Bereiche Elektro-, Heizung-, Lüftung und Sanitär im November begonnen hat. Ziel sei, noch 2026 mit den Baumaßnahmen zu beginnen, hieß es. Das in den Jahren 1977 bis 1979 gebaute Kinderzentrum mit Förderschule und Förderkindergarten besteht aus mehreren einstöckigen Flachbauten, die durch kleine Grünflächen und Höfe miteinander verbunden sind. Zu sanieren sind Dachflächen von rund 8700 Quadratmetern.

Bei der Sanierung 1997 wurde laut Geschäftsführung der Zweckverbände eine Wärmedämmung von 60 Millimeter Stärke eingebaut, dazu wurden 171 Lichtkuppeln ausgetauscht und erneuert. Die Lichtkuppeln sorgen für die Beleuchtung der Innenräume mit natürlichem Tageslicht, was die Aufenthaltsqualität für Kinder und Betreuer erhöht.

Fernwärme abwarten

Die Vorlage listet auf, dass es in Kinderzentrum und Schule außer den Flachdächern noch weitere Sanierungsbedarfe gibt. So ist die Technik des Schwimmbads der Mosaikschule, das als Therapiebad betrieben wird, erneuerungsbedürftig (geschätzte Kosten: 416.000 Euro). Erneuert werden muss der Abwasserkanal der Schule (130.000 Euro). Eine Sanierung der Lüftungs- und Wärmeanlagen von Schwimm- und Turnhalle wird mit 630.000 Euro angegeben. Bei der Tagesförderstätte steht die Erneuerung der Heizungsanlage an. Dazu wurde beschlossen, abzuwarten, ob in den kommenden Jahren Fernwärme ins angrenzende Wohngebiet kommt.