Zu zwei Wildtierunfällen kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Ludwigshafener Stadtgebiet. Gegen 1.30 Uhr kollidierte ein 20-Jähriger Autofahrer in der Großwiesenstraße zwischen Rheingönheim und Altrip mit einem Dachs. Das Tier überlebte den Zusammenprall nicht und starb noch am Unfallort, wie die Polizei weiter mitteilte. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Auch bei Oppau ereignete sich auf der L523 ein weiterer Wildunfall. Gegen 22.30 Uhr war eine Autofahrerin mit einem Tier zusammengestoßen, das die Kollision überlebte und flüchtete. Eine nähere Beschreibung des Tiers liegt nicht vor. Am Fahrzeug der 52-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass Wildunfälle im Frühling keine Seltenheit sind. Die meisten Unfälle ereigneten sich in den Abend- und frühen Morgenstunden, wobei die Übergangsbereiche zwischen Wald- und Feldzonen auf Landstraßen besondere Gefahrenschwerpunkte darstellten. Deshalb sollten Autofahrer in diesen Bereichen ihre Geschwindigkeit reduzieren. Die Polizei rät außerdem, das Licht am Fahrzeug abzublenden, wenn ein Tier vor dem Scheinwerfer auftaucht. Man solle versuchen, das Tier mit Hupen zu verscheuchen. Beim Abbremsen solle man nicht versuchen, dem Tier auszuweichen. Denn ansonsten könne man die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren und in den Gegenverkehr geraten. „Wichtig: Ein Tier kommt selten allein. Jeder Autofahrer muss damit rechnen, dass weitere Tiere folgen“, warnt die Polizei. Falls es zum Wildunfall kommt, sollte die Unfallstelle abgesichert und die Polizei verständigt werden. Bei angefahrenen oder noch lebenden Tieren solle man Distanz halten, da sie gefährlich werden könnten. Ein totes Tier dürfe man auf keinen Fall mitnehmen.