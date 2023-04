Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die derzeit fallenden Temperaturen lassen die Erinnerung an vergangene Hitzetage glatt verblassen. Doch für Dachdecker geht es auch in kalten Jahreszeiten sprichwörtlich weiter heiß her. Was getan wird, um die Arbeit zu erleichtern, hat Marc Bräunig im Gespräch mit Tabea Berger erzählt. Er führt die Ludwigshafener Bräunig Dächer GmbH.

Herr Bräunig, nach wochenlanger Hitze wurde es plötzlich kalt und regnerisch. Doch kräftezehrend war die Zeit sicherlich. Wie haben Ihre Mitarbeiter den Wetterumschwung auf den Dächern vertragen?

Die