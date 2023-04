Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die „fehlende Aktivität unserer Kulturverwaltung und unseres Nationaltheaters“ beklagen fünf Mitglieder des Kulturausschusses in Mannheim in einem Offenen Brief. In einer Sondersitzung am Mittwoch, die sich bis in den Abend hinzog, haben sich Kulturamt und Theater gerechtfertigt und sind selbst zum Angriff übergegangen.

Man könne „keine wesentlichen Initiativen der Kulturverwaltung erkennen, die der Kulturkrise begegnen können“, hatten die Unterzeichner – die Grünen Angela Wendt,