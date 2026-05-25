Nach einer Auseinandersetzung am Sonntag im Ludwigshafener Stadtteil Ruchheim hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Im Laufe des Tages zofften sich zwei 14-Jährige aus Maxdorf in der Rhein-Haardtbahn-Straße. Einer der Jugendlichen warf dabei einen Döner auf seinen Rivalen. Als die Eltern der Jugendlichen sich kurz nach 20.30 Uhr mit den Kontrahenten trafen, um die Situation zu klären, kam es erneut zu Streitigkeiten, die dann eskalierten. Hierbei schlugen drei Jugendliche aus Maxdorf im Alter zwischen 14 und 16 Jahren auf den 32-Jährigen Vater aus Ludwigshafen ein, wodurch er zu Boden fiel und sich eine Schürfwunde am linken Knie sowie eine Platzwunde an der Lippe zuzog. Der 32-Jährige wehrte sich gegen die Schläge, wodurch auch die drei Jugendlichen leicht im Gesicht verletzt wurden. Bei dem 32-Jährigen ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,73 Promille.