Der Großparthweiher bei Oggersheim ist laut Stadtverwaltung mit Cyanobakterien belastet. Das hat das Landesamt für Umwelt am Dienstag bei einer Messung festgestellt. Die Konzentration liegt über dem Warnschwellenwert, weshalb Warnschilder vor Ort angebracht wurden. Laut Stadt können Cyanobakterien Toxine – also giftige Substanzen – bilden. Deshalb wird empfohlen, den Wasserkontakt zu meiden und Hunde nicht in dem See baden oder daraus trinken zu lassen. Der ansässige Angelsportverein wurde laut Verwaltung ebenfalls informiert. Der Verzehr von Fischen sei jedoch unbedenklich.