Termin zum Vormerken: Der April ist der Monat für Do-it-yourself-Fans und Bastelfreunde in der Region: Am 9. und 10. April öffnet die Messe „Rhein-Neckar Creativ“ in der Friedrich-Ebert-Halle wieder ihre Tore.

Ein Wochenende lang soll die Eberthalle nach Angaben der Messerveranstalter wieder zum Treffpunkt für viele Besucher rund um die Themen Handarbeit, Basteln und kreatives Gestalten werden. Nach einer Zwangspause im Vorjahr feiert die beliebte Veranstaltung in diesem Jahr ihr zehntes Jubiläum.

„Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Rhein-Neckar Creativ im Jahr 2021 leider abgesagt werden“, berichtet Veranstalter Marvin Okken. „Für die Aussteller und uns als Veranstalter war dies natürlich eine schwere Zeit. Neben unseren treuen Besuchern hat uns auch der Austausch über kreative Projekte sehr gefehlt.“ Umso mehr freuen sich nun Okken und sein Team darauf, die Besucher „zusammen mit tollen Ausstellern im April endlich wieder live und in Farbe begrüßen zu dürfen“. Zum zehnten Jubiläum soll es eine große Verlosung geben. Der Hauptpreis ist eine Nähmaschine.

Workshops zum Mitmachen

Mehr als 100 namhafte regionale und internationale Aussteller sollen die Messe wieder zu einer der größten für Bastel- & Handarbeitsbedarf in Deutschland machen. Das Angebot umfasst die Bereiche Basteln, Nähen und Handarbeit.

Die Aussteller präsentieren den Besuchern dem Veranstalter zufolge neue und hochwertige Produkte: von Mode-, Deko- oder Patchworkstoffen über Wolle, Sticken, Perlen, Stempeln oder Papieren bis hin zu Kurzwaren und Nähmaschinen. Zusätzlich zu den zahlreichen Ständen in Halle und Foyer sollen an beiden Tagen wieder jede Menge Workshops zum Mitmachen einladen.

Noch Fragen?

Die Messe ist am Samstag, 9. April, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 10. April, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt an der Tageskasse beträgt für Erwachsene sieben Euro, für Schüler und Studenten sechs Euro. Kinder bis sieben Jahre haben freien Eintritt.