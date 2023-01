Auch in diesem Jahr kommen Bastelfreunde und Do-it-yourself-Fans auf ihre Kosten – und zwar am 28./29. Januar bei der 11. Rhein-Neckar-Creativ-Messe in der Eberthalle. Als eine der größten Veranstaltungen für Bastel- und Handarbeitsbedarf zwischen Frankfurt und Stuttgart lockt sie traditionell rund 10.000 Kreativbegeisterte nach Ludwigshafen. Laut Veranstalter Marvin Okken ist die Halle bis in den letzten Winkel ausgebucht. Über 100 nationale und internationale Aussteller präsentieren sich demzufolge auf rund 4000 Quadratmetern wieder „mit originellen Ideen und hochwertigen Produkten“. Einen großen Schwerpunkt nehme in diesem Jahr textiles Gestalten mit zahlreichen namhaften Anbietern von Stoffen und Nähmaschinen ein. „Auf der Rhein-Neckar Creativ kommt jeder auf seine Kosten – ob an den zahlreichen Ständen unserer Aussteller, von denen einige für dieses Event sogar aus Ungarn, Holland oder Tschechien anreisen, oder bei einem der zahlreichen spannenden Workshops, die zum aktiven Mitmachen einladen“, kündigt Okken an. Die Messe öffnet am 28. und 29. Januar ihre Türen und lädt samstags von 10 bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 17 Uhr zum Stöbern ein. Eintritt: sieben Euro für Erwachsene, sechs Euro für Schüler und Studenten. Kinder unter sieben Jahren haben freien Eintritt. Weitere Informationen zur Messe im Netz unter www.rheinneckarcreativ.de.