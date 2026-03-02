Ein 35-jähriger Autofahrer ist in Friesenheim mit seinem Wagen in das Gleisbett einer Straßenbahn geraten und gegen einen Oberleitungsmast geprallt. Das meldet die Polizei. Der Mann sei gegen 3 Uhr auf der Carl-Bosch-Straße unterwegs gewesen und habe nach links in Richtung Brunckstraße abbiegen wollen. Stattdessen fuhr er den Beamten zufolge jedoch mehrere Meter im Gleisbett, bis es zu dem Zusammenstoß kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,75 Promille. Sein Auto musste laut Polizei mit einem Kran aus dem Gleisbett gehoben werden. Gegen den Mann werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Er hatte verbotenerweise einen Schlagring bei sich.