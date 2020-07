Patienten des Ludwigshafener Klinikums müssen sich aktuell auf längere Wartezeiten als üblich einstellen. Betroffene berichteten am Dienstag von einer Stunde bis zu anderthalb Stunden. „Wir screenen alle Patienten“, sagte dazu auf Anfrage Yasemin Böhnke als Sprecherin des 1000-Betten-Krankenhauses in der Bremserstraße. Deshalb bildeten sich längere Warteschlangen am Eingang. Stationäre Patienten müssten sich alle einem Covid-19-Test unterziehen und Aufnahmeformulare ausfüllen, ambulante Patienten würde die Temperatur gemessen. Das sei zeitintensiv, aber notwendig. „Wir haben dabei schon einige positive Covid-19-Fälle herausgefischt“, sagte Böhnke. Und: „Wir versuchen den Prozess zu optimieren und die Wartezeiten zu verkürzen.“