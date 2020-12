Die Notfallspezialisten der BG Klinik werden auch in den kommenden Monaten Covid-19-Patienten mit dem ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 112 transportieren. Der Hubschrauber ist seit April 2020 in Ludwigshafen und bleibt definitiv bis März 2021 in der Ludwig-Guttmann-Straße stationiert. Darüber hat das Krankenhaus informiert. Christoph 112 ist in diesem Jahr auf über 500 Einsätze gekommen. Bei rund 170 Fällen handelte es sich um Verlegungsflüge, bei denen Patienten von einem Krankenhaus zu einem anderen gebracht wurden. In einem Drittel dieser Fälle wiederum wurden Covid-19-Patienten verlegt. Sieben Ärzte stellt die BG Klinik für diese Aufgabe ab. Hinzu kommen fünf Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes und sechs Piloten. Die Teams sind hochspezialisiert und aufeinander eingespielt.

Hoher Aufwand

Der Aufwand beim Transport der Covid-19-Patienten ist enorm hoch: Alle müssen eine umfassende Schutzkleidung tragen. An Bord ist viel Technik zur Versorgung der Patienten – diese können in der Luft auch beatmet werden. Und nach jedem Flug müssen alle Geräte und der Hubschrauber gründlich gereinigt werden. An der BG Klinik sind somit aktuell zwei Rettungshubschrauber stationiert. Christoph 5 ist seit 1973 hier und kam 2019 auf 1714 Einsätzen – speziell bei Unfällen. Christoph 112 wurde auf Anforderung des Landes-Innenministeriums im April 2020 an der BG Klinik stationiert, um zusätzliche Kapazitäten für Notfälle und Intensivverlegungen zu schaffen. Das Haupteinsatzgebiet ist der süddeutsche Raum: von Nordrhein-Westfalen und Hessen über das Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bis nach Bayern.