Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die aktuelle Corona-Situation in Ludwigshafen ist weiterhin angespannt. In drei Pflegeheimen ist es zu einem massiven Ausbruch von Covid-19 gekommen. Die Kliniken sind an ihrer Belastungsgrenze. Beim Nachschub von Impfstoffen kommt es zu Engpässen. Die Stadtspitze rechnet bald mit einer Verschärfung des Lockdowns.

Keine guten Nachrichten hatte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD), die am Montag den Hauptausschuss des Stadtrats über die Situation informierte: „Es gibt einen sehr massiven Corona-Ausbruch in