Die Corona-Fallzahlen in Ludwigshafen und der Region steigen weiter. Laut Landesuntersuchungsamt gibt es in der Stadt 411 akute Fälle (plus 45 im Vergleich zum Vortag). Die Sieben-Tage-Rate bei Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner ist auf knapp 136 geklettert. Im städtischen Alten- und Pflegeheim in der Gartenstadt sind zu den 17 infizierten Senioren keine weiteren Fälle dazugekommen. Allerdings ist die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter um zwei auf jetzt neun Pflegekräfte gestiegen, wie das Klinikum mitteilt. Für den Rhein-Pfalz-Kreis werden 198 akute Fälle vermeldet (plus 17). Die Wochenrate ist hier auf 69 Neuinfektionen gestiegen. Beide Kommunen gelten als Corona-Risikogebiet. Um Infektionsketten weiterhin nachvollziehen zu können, bekommt das Gesundheitsamt in Ludwigshafen ab Montag Verstärkung von der Bundeswehr. Zehn Soldaten unterstützen die Kontaktnachverfolgung, die im sogenannten Shell-Haus im Stadtteil Süd koordiniert wird. Auch im benachbarten Mannheim sind die Zahlen gestiegen. Es gibt dort 620 akute Fälle (plus 83).